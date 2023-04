Wizz Air wprowadza bilet miesięczny na latanie. Polska krajem testowym

Wizz Air wprowadza multipass, który będzie działał jak bilet miesięczny na określoną trasę. Za miesięczną opłatą będzie można wybrać lotniska i między nimi swobodnie latać. Usługa ta rusza na początku maja w Polsce, która jest pierwszym krajem pilotażowym dla tego rozwiązania.

fot. Fotokon / / Shutterstock

„Cieszymy się,że możemy wprowadzić nowy, długo oczekiwany produkt dla naszych klientów podróżujących z Polski. To świetna okazja dla osób często podróżujących, aby zapewnić sobie dostęp do najlepszych cen bez względu na porę roku. Wierzymy, że dzięki innowacyjnemu produktowi nasi pasażerowie z Polski będą mieli jeszcze więcej możliwości podróżowania do swoich ulubionych destynacji lub odkrywania nowych i zmiany destynacji co miesiąc z abonamentem - zaznaczyła dyrektor ds. przychodów w Wizz Air Alexandra Avadanei

Jak można przeczytać w komunikacie Wizz Air, abonenci będą mogli zarezerwować lot i odbyć podróż z i do rodzinnego miasta w ramach 30-dniowego cyklu subskrypcji, którą zobowiązujemy się w programie płacić przez następne pół roku. Po zaksięgowaniu opłaty konta abonamentowe zostaną przez Wizz Air zasilone tokenami, które po pięciu dniach będzie można wymieniać na bilety w jedną lub obie strony. W praktyce 1. każdego miesiąca będzie można odnowić subskrypcje i już 5 polecieć. Abonament będzie obowiązywał od 5 do 5 kolejnego miesiąca.

Do czego będzie uprawniał Wizz Multipass? Podróżni otrzymają możliwość zablokowania cen biletów i bagażu na całe pół roku bez względu na sezon. Dodatkowo raz w miesiącu będzie można włączyć wejście w oferty lotów międzynarodowych, płacąc za bilet i bagaż.

aw