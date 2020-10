Wizyta w skarbówce przez internet. Rusza nowa nowa usługa dla podatników

fot. nednapa / Shutterstock

W poniedziałek w pięciu województwach rusza nowa usługa KAS dla podatników - możliwość umówienia, np. przez internet, wizyty w urzędzie skarbowym. W listopadzie obejmie ona cały kraj - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek.

Zgodnie z komunikatem przekazanym przez rzeczniczkę KAS, załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Od 26 października br. nowy model obsługi podatników zostanie uruchomiony w 5 województwach, a od 16 listopada obejmie cały kraj. Według KAS możliwość umówienia wizyty w urzędzie zwiększy bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

"Elektroniczna usługa, która umożliwi podatnikom umówienie wizyty w urzędzie skarbowym, to ważny krok w programie +Klient w centrum uwagi KAS+. Dzięki usłudze zwiększymy komfort załatwiania spraw w urzędzie przy zapewnieniu wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji" – mówi, cytowana w informacji, szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Nowy model obsługi uruchomiono pilotażowo latem tego roku w urzędach skarbowych w województwach podlaskim i wielkopolskim. Od poniedziałku dołączą do nich kolejne: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie i warmińsko-mazurskie. W województwach tych podatnicy już mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 9 listopada włącznie.

Jak wyjaśniono, wcześniejsze załatwienie sprawy (tzn. przed 9 listopada) będzie możliwe po skontaktowaniu się ze swoim urzędem. Docelowo usługa obejmie urzędy skarbowe również w pozostałych województwach i będą mogli z niej korzystać klienci KAS w całej Polsce.

Wizytę można umówić: przez internet korzystając z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego; telefonicznie – numery telefonów znajdują się na stronie internetowej urzędu skarbowego; w urzędzie – podczas osobistej wizyty w punkcie „Umawianie wizyt", który znajduje się blisko wejścia.

"Ankieta przeprowadzona wśród podatników z województwa podlaskiego, w którym przeprowadzono pilotaż usługi pokazała, że 77 proc. ankietowanych uznało, że wcześniejsza rezerwacja wizyty poprawia sprawność załatwienia sprawy i zwiększa bezpieczeństwo. 72 proc. stwierdziło też, że elektroniczny formularz jest zrozumiały i czytelny" - poinformowała KAS.

Administracja skarbowa zachęca do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Wskazano, że oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce "Kontakt".

KAS apeluje, by ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiać się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwować przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

