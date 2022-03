Wizyta Bidena w Polsce. Spotkanie z delegacją z Ukrainy

fot. EVELYN HOCKSTEIN / / Reuters

"Wraz z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą rozmawiam o bieżących sprawach oraz współpracy politycznej i wojskowej z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i sekretarzem obrony Llyodem Austinem" - napisał w sobotę minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow na Twitterze.

"To pierwsze takie spotkanie w formacie 2+2" - napisał Reznikow. Do swojego wpisu załączył zdjęcie rozmawiających delegacji. Do rozmów dołączył prezydent Joe Biden.

For the 1st time, meeting in 2+2 format. With @DmytroKuleba we discuss current issues & cooperation in political & defense directions between 🇺🇦-🇺🇸 with @SecDef & @SecBlinken.

In the evening we’ll also be present at @POTUS speech on the russian war against Ukraine.

Details later. pic.twitter.com/APFcVMxUz1 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 26, 2022

"Wieczorem będziemy również obecni podczas wygłaszania przemówienia przez prezydenta USA Joe Bidena na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Później przekażę dalsze szczegóły" - dodał Reznikow.

Gdy na chwilę zostały wpuszczone media, udało się im usłyszeć, jak Dymitro Kułeba zwierza się prezydentowi Bidenowi, że nauczył się spać w "każdych warunkach".

President Biden meets with Ukrainian Foreign Minister Kuleba and Defense Minister Reznikov in Warsaw.



The press was only brought in for a brief moment, but Kuleba was telling Biden how he’s learned to sleep in any conditions pic.twitter.com/BaDoyVmg4W — Jordan Fabian (@Jordanfabian) March 26, 2022

Wiadomo, że delegacje rozmawiały o bieżących sprawach oraz współpracy politycznej i wojskowej. Wcześniej ambasador Ukrainy w POolsce Andrija Deszczycia poinformował, że z nadzieją oczekuje wyników spotkania. "Oby były owowcne i skuteczne" - dodawał. "Oczekujemy mocnych deklaracji i słów, ale jeszcze bardziej oczekujemy czynów. Ja osobiście od prezydenta Bidena oczekuję odwagi" stwierdził ambasador.

O spotkaniu ukraińskich i amerykańskich ministrów w Warszawie informował wcześniej Biały Dom. W komunikacie przekazanym przez agencję AFP podano, że na spotkaniu pojawi się również prezydent Biden.

Przebywający z wizytą w Warszawie prezydent USA ma po południu wygłosić przemówienie na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

