Wizyta Bidena w Polsce. Biały Dom przedstawił plan spotkań

Air Force One z prezydentem Joe Bidenem na pokładzie wyląduje w Warszawie we wtorek. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z Andrzejem Dudą. Wśród poruszanych tematów ma być m.in. wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Dzień później zaplanowano rozmowy z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.

fot. Adam Schultz / / ZUMA Press

Jak powiedział podczas briefingu w Białym Domu John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Biden wyruszy w podróż do Polski w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego, a dotrze we wtorek rano. Wtedy też spotka się z prezydentem Dudą, by podziękować mu za postawę w sprawie wojny na Ukrainie i "omówi współpracę dwustronną, a także nasze wspólne wysiłki, by wesprzeć Ukrainę i wzmocnić odstraszanie w ramach NATO".

Kirby zapowiedział, że we wtorek wieczorem Biden wygłosi w Warszawie przemówienie na temat wojny, zapewniając o stałości amerykańskiego poparcia dla Kijowa i powtarzając, że będzie ono kontynuowane "tak długo, jak trzeba".

Zapowiedział też, że w przemówieniu Biden nakreśli, w jaki "namacalny" sposób USA będą kontynuować wsparcie Ukrainy w przyszłości, a jego wystąpienie będzie przekazem dla amerykańskiego społeczeństwa o wadze pomocy Ukrainy, dla Polaków. Dodał, że będzie ono też przesłaniem dla Putina i Rosjan.

Spotkanie ze "wschodnią flanką NATO"

W środę z kolei spotka się z przywódcami państw Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

"[Prezydent] potwierdzi niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu i jedności transatlantyckiej" - przekazał.

Odpowiadając na pytania o ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i możliwą podróż do Rzeszowa, Kirby odparł, że "w tej chwili" nie ma zaplanowanego spotkania z ukraińskim przywódcą i że z uwagi na krótki czas wizyty będzie ona skupiona na Warszawie.

Kirby stwierdził też, że wizyta Bidena w Polsce jest częścią szerszych dyplomatycznych wysiłków administracji USA wokół rocznicy rosyjskiej inwazji. Zaznaczył, że wchodzą w nią również spotkania wiceprezydent Kamali Harris w Monachium m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem. Zapowiedział ponadto, że w przyszłym tygodniu Biden odbędzie rozmowy telefoniczne z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, zaś na początku marca spotka się z Scholzem w Białym Domu.

Wysłuchać Bidena "na żywo". Ruszyła rejestracja

Wystąpienie Bidena zaplanowane jest na wtorkowe popołudnie na terenie Ogrodów Królewskich przed Arkadami Kubickiego. Na miejscu trwają przygotowania, rozstawiany jest sprzęt.

"Już w najbliższy wtorek Zamek Królewski - symbol odbudowanej po wojnie stolicy i niezłomnej woli Polaków - ponownie stanie się areną wydarzenia najwyższej rangi międzynarodowej" - napisał o zaplanowanym przemówieniu prezydenta USA Zamek Królewski w Warszawie.

Ambasada USA w Polsce na wystąpienie prezydenta Bidena zaprasza wszystkich mieszkańców, obywateli Polski i USA. Aby wysłuchać przemówienia w ogrodach, należy się najpierw zarejestrować. Zapisy można znaleźć na stronie Ambasady USA pod tym adresem.

Przemówienie Bidena rozpocznie się o godz. 17.30 we wtorek. Wejście dla publiczności będzie otwarte od godz. 14. Szczegóły na temat wydarzenia zostaną opublikowane na stronie nie później niż w poniedziałek.

Ambasada zapowiedziała, że na miejscu trzeba spodziewać się kontroli bezpieczeństwa. "Duże torby, plecaki, parasole, jak również transparenty, plakaty, czy flagi nie będą dozwolone. Prosimy pamiętać o ciepłym ubiorze" - podała amerykańska placówka.

Ogrody zamkowe zamknięte

Zamek Królewski poinformował w mediach społecznościowych, że w związku z wizytą Bidena zamkowe ogrody pozostaną zamknięte do środy, a w dniu wystąpienia cały kompleks zamkowy będzie niedostępny dla zwiedzających.

Autorka: Agnieszka Ziemska. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

