Wittchen rozczarował wynikami. Torby i walizki mogą podrożeć

fot. Rafal Siderski / / FORUM

Giełdowy kurs Wittchena mocno spadł w reakcji na opublikowane wyniki za pierwsze półrocze i drugi kwartał 2023 r. Inwestorów rozczarowały rosnące koszty i spadające marże. Spółka ostrzega przed możliwym pogorszeniem wyników ze względu na m.in. wzrost presji płacowej i podwyżki w Chinach, gdzie działa większość dostawców firmy.

Według opublikowanego w czwartek, 14 września, przyspieszonego raportu wynikowego (początkowo miał się ukazać 21 września) przychody Wittchena w II kwartale wyniosły wg wyliczeń DM Trigon 110,6 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 27%, EBITDA wyniosła 22,9 mln zł, co oznacza spadek o 3% rdr, z zysk netto wzrósł o 19% do 13,2 mln zł, ale był dużo niszy od konsensusu prognozującego 18 mln zł.

DM Trigon/Trigon Daily

Kurs notowanego na GPW Wittchena w reakcji na wyniki otworzył się w piątek pokaźną luką spadkową i zniżkował w pierwszych godzinach handlu o ponad 12 proc., schodząc poniżej poziomu 30 zł za akcję. Jeszcze w maju główny akcjonariusz w ABB sprzedał pakiet 15,3% akcji po cenie 35 zł za walor, gdy te na parkiecie były handlowane w okolicach 45 zł. Od tego czasu kurs znajduje się w trendzie spadkowym, a po wynikach przyspiesz przecenę.

Spółka zdaje się być zakładnikiem wysokich oczekiwań rynkowych zbudowanych na przestrzeni ostatnich lat, kiedy dynamicznie rosła sprzedaż, a utrzymywana dyscyplina kosztowa pozwalała wypracowywać wysokie marże. Te wciąż są nadal bardzo przyzwoite, jednak rentowność zaczyna ulegać erozji ze względu na wzmożoną presję kosztową. Raport na przykład pokazał, że w I półroczu wynagrodzenia wzrosły do 20,2 mln zł, czyli o blisko 30%., koszt usług obcych poszedł do góry o 40%.

Wittchen w 2Q23. Po ABB najpierw rozczarowanie dynamiką przychodów we wstępnych szacunkach, a teraz wypracowanymi marżami po raporcie okresowym. pic.twitter.com/owM59l3Chq — Adrian Mackiewicz (@A_Mackiewicz) September 15, 2023

Presja płacowa może według spółki się nasilać „w związku ze zmianami występującymi w systemie podatkowym, systemie wsparcia socjalnego oraz w otoczeniu politycznym i makroekonomicznym”, co może prowadzić do „wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz trudności w pozyskaniu pracowników”

Raport zwraca uwagę też na sytuację w Chinach, skąd pochodzi większość dostawców Wittechena. „Długoterminowo należy liczyć się z presją na podwyższanie cen sprzedaży gotowych produktów przez wytwórców z Chin” – informuje raport.

„Wzrost kosztów sprzedaży powinien jednakowo dotyczyć wszystkich producentów, w tym konkurentów spółki, co zwiększa prawdopodobieństwo przeniesienia tych kosztów na odbiorców” – informuje raport, dając do zrozumienia o prawdopodobieństwie podwyżek cen w swojej ofercie.

Ponadto nie bez znaczenia pozostaje sytuacja na rynku walutowym. Większość przychodów Wittchen generuje w polskich złotych (blisko 80% w IH2023 r.). Natomiast produkcja zlecana jest głównie za granicą (Azja, częściowo w Europie i Ameryka Południowa), za które płatność odbywa się w dolarach (w Europie w EUR), tak samo jak za transport. W euro rozliczane są natomiast umowy najmu.

Z pozytywów warto zauważyć wciąż rosnące przychody z kanału online, które w I półroczu sięgnęły już 104,8 mln zł, po wzroście o 54% rdr. Inwestorzy muszą też pamiętać o sezonowości sprzedaży spółki, która 30-40% rocznych przychodów generuje w IV kwartale roku kalendarzowego, a ten dopiero przed nami. Ponadto firma dalej rozwija się za granicą. Wittchen planuje otwarcie sklepów internetowych w Austrii i Słowacji, a także otwarcie salonów sprzedaży stacjonarnej w Rumunii i Słowacji.

Na koniec pierwszego półrocza Wittchen prowadził sprzedaż za pośrednictwem 82 własnych salonów detalicznych, 21 outletów oraz 1 wyspy (1 salon więcej niż w czerwcu 2022 r.) Ponadto spółka prowadziła sprzedaż za pośrednictwem 10 salonów franczyzowych zlokalizowanych w Ukrainie. Prowadzi także działalność zagraniczną poprzez własne sklepy internetowe na rynku niemieckim, czeskim, węgierskim, rumuńskim, ukraińskim, jak również poprzez platformy sprzedażowe typu marketplace.

Michał Kubicki