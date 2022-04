Wittchen coraz droższy. Fantastyczne wyniki i kurs najwyżej od 4 lat

/ Wittchen

Zarząd Wittchena zarekomendował ponad 55 mln zł dywidendy. Inwestorzy zareagowali entuzjastycznie na fantastyczne wyniki i blisko 18-proc. stopę dywidendy, przez co podnieśli kurs najwyżej od 4 lat.

Spółka podała w komunikacie, że zarząd zarekomendował przeznaczenie 55,3 mln zł na wypłatę dla akcjonariuszy. Oznacza to 3,03 zł na każdą akcję. Według ceny zamknięcia ze środy daje to 17,77 proc. stopy dywidendy.

Kurs Wittchena rósł w czwartek po godz. 14.30 o ponad 21 proc. i wynosił 21,70 zł. To najwięcej od maja 2018 r.

W środę, 13 kwietnia spółka opublikowała wyniki finansowe za 2021 r. Wittchen wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 278 mln zł, co stanowiło wzrost do poprzedniego roku o 32 proc. Zysk netto wyniósł 42 mln zł, co stanowiło wzrost o 218 proc., a EBITDA sięgnęła 79 mln zł w porównaniu do 22 mln w 2020 r., co oznacza wzrost o 259 proc.

Bankier.pl

Marża ze sprzedaży osiągnięta w 2021 roku wyniosła 62,6 proc. i była o 3,9 p.p. wyższa niż w roku 2020, do czego w głównej mierze przyczyniła się przyjęta przez Wittchen strategia cenowa, korzystna zmiana asortymentowa, jak również rosnąca siła zakupowa Spółki - czytamy w raporcie.

Dług netto wyniósł 36,3 mln zł, w porównaniu do 59,4 mln zł na koniec 2020 roku. Wartość środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 wyniosła 53 mln zł, podczas gdy na koniec 2020 roku wyniosła ona 6,3 mln zł - podaje spółka w raporcie.

Efektem mocnych wyników oraz dobrej kondycji finansowej spółki jest wysoka dywidenda, która składa się z zysków wypracowanych w 2021 r. oraz zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Zgodnie z rekomendacją zarządu, na dywidendę miałaby trafić kwota 29,57 mln zł z zysku netto za 2021 r., oraz dodatkowa kwota 25,74 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Spółka podała, że w przypadku wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego rekomendowana kwota dywidendy ulegnie proporcjonalnemu podwyższeniu - pozostawiając wartość 3,03 zł na jedną akcję bez zmian, a zmiana wysokości rekomendowanej dywidendy zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Wittchen nie wypłacał dywidendy za lata 2019 i 2020. Z zysku netto za 2018 rok przeznaczył na dywidendę 18,18 mln zł, co oznaczało wypłatę 1 zł na akcję. Rok wcześniej dywidenda wyniosła 15,24 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. spółka posiadała 16 salonów zagranicą, z czego 5 salonów własnych zlokalizowanych było w Czechach, jeden salon na Węgrzech oraz 10 salonów franczyzowych na Ukrainie. Poza wspomnianymi salonami sprzedaży detalicznej, Wittchen prowadzi także działalność poprzez własne sklepy internetowe oraz współpracuje z 31. platformami typu marketplace.

W strukturze geograficznej sprzedaży nadal znacząco przeważały przychody krajowe wynoszące 233,2 mln zł. Jednocześnie sprzedaż zagraniczna wyniosła 44,5 mln zł, co stanowiło 16 proc. wszystkich przychodów.

MKu/PAP