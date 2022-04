Witkowski: ostateczny koszt przekopu przez mierzeję w październiku-listopadzie

/ Ministerstwo Infrastruktury

Ostateczny koszt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną będzie znany w październiku lub listopadzie tego roku - poinformował podczas wtorkowego posiedzenia sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

"Ostateczny koszt (budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną - PAP) podam państwu najwcześniej w październiku lub listopadzie tego roku, kiedy zakończymy całą inwestycję. Konia z rzędem temu, kto przewidzi koszty pracy, koszty stali, koszty wykończenia jak będą się kształtować w kontekście najbliższych miesięcy" - powiedział podczas posiedzenia komisji Witkowski.

Z kolei zastępca dyrektora do spraw technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk–Świerczyńska przypomniała podczas posiedzenia komisji, że sam przekop przez Mierzeję Wiślaną, którego otwarcie ma nastąpić we wrześniu tego roku, nie oznacza zakończenia prac przy całym projekcie.

"Trwają jeszcze prace na rzece Elbląg i ich termin zakończenia to kwiecień przyszłego roku. Będą też prowadzone prace pogłębiarskie na kanale przez Zalew Wiślany, w tej chwili jest ogłoszony przetarg na ten zakres prac" - stwierdziła.

Dodała, że osiągnięcie pełnych parametrów w ramach całego przedsięwzięcia zaplanowano na przyszły rok, natomiast pływanie między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym będzie możliwe już od września.

We wtorek podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk poinformował, że oficjalne otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną nastąpi 17 września tego roku.

W połowie 2020 roku Gróbarczyk, jako minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, mówił, że wartość samego przekopu to 992 mln zł. Natomiast na realizację całości inwestycji, łącznie z rozbudową portu w Elblągu, modernizacją rzeki Elbląg i budową mostu w Nowakowie oraz budową drogi wodnej zarezerwowano ponad 1,9 mld zł.

Przekop kanału Mierzei Wiślanej obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć oraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także nowy układ drogowy z mostami obrotowymi i budowę sztucznej wyspy na Zalewie.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

