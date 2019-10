Witek: nie wpłynęło do mnie pismo ws. rezygnacji prezesa NIK

Żadne pismo w sprawie rezygnacji prezesa NIK Mariana Banasia do mnie nie wpłynęło - powiedziała we wtorek marszałek Sejmu Elżbieta Witek. O dymisji złożonej przez Banasia napisał serwis wyborcza.pl.

"Żadne pismo o rezygnacji pana Mariana Banasia do mnie nie wpłynęło. Nie wiem skąd się to wzięło, bo przed chwileczką jeden z dziennikarzy mi wysłał SMS-a (z pytaniem o rezygnację Banasia- PAP), więc chciałabym to zdementować. Nic mi na ten temat nie wiadomo" - powiedziała Witek, odpowiadając na pytanie w Sejmie w tej sprawie posła PO-KO Sławomira Nitrasa.

W podobnym tonie wypowiedział się we wtorek dla PAP Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS. Marian Banaś nie złożył dymisji ze stanowiska szefa Najwyższej Izby Kontroli - powiedział PAP Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, szef NIK nadal pozostaje na urlopie.

"Zadajemy pytanie marszałek Witek, czy to prawda, że wpłynęła rezygnacja prezesa NIK Mariana Banasia" - powiedział wcześniej Sławomir Nitras na konferencji prasowej w Sejmie. "Domagamy się potwierdzenia lub zaprzeczenia tej informacji" - dodał Borys Budka. Jeśli informacja okaże się nieprawdziwa - zaznaczył - PO nadal będzie domagać się dymisji Mariana Banasia.

"Obawiamy się, że jeżeli ta dymisja miała miejsce, dojdzie do wyboru nowego prezesa NIK przez Sejm i Senat w starym składzie" - podkreślił Nitras. "Jakby tak było, doszłoby do skandalicznego złamania prawa" - dodał.

"O rezygnacji Banasia dowiedzieliśmy się od źródeł w partii rządzącej. Jeden z polityków PiS twierdzi, że decyzja polityczna już zapadła, ale Banaś się stawia i nie chce wysłać pisma do Marszałek Sejmu" - napisał serwis wyborcza.pl. Według tych informacji, miejsce Banasia miała zająć jego zastępczyni, Małgorzata Motylow. Dzięki dymisji Banasia, wyboru nowego szefa NIK mógłby dokonać jeszcze "stary" parlament, który obraduje w tych dniach. Prezesa NIK powołuje Sejm za zgodą Senatu. W "nowym" Senacie Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości.

