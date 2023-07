Witek: Będziemy zwiększać wydatki na obronność. "Bezpieczeństwo nie ma ceny"

Będziemy podwyższać wydatki na obronność, żeby Polacy czuli się bezpiecznie, bezpieczeństwo nie ma ceny - oświadczyła w sobotę w Spale marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wydatki na obronność wynosiły 2 proc. PKB już w 2016 r., a w tej chwili jest to 4 proc. - dodała.

"Wielkie dzieło dotyczące obrony naszych granic dzieje się na naszych oczach. To jest olbrzymi wysiłek" - powiedziała Witek w sobotę. Dodała, że wydatki na obronność wynosiły 2 proc. PKB już w 2016 r., a w tej chwili jest to 4 proc. i "chcemy to jeszcze zwiększyć, bo bezpieczeństwo nie zna ceny".

"Będziemy podwyższać wydatki na obronność po to, żeby wszyscy Polacy czuli się bezpiecznie" - oświadczyła marszałek Sejmu. Witek dodała, że dziś widać efekty działań ministra obrony Mariusza Błaszczaka, bo do Polski dociera już sprzęt wojskowy zakupiony na mocy podpisywanych przez niego umów, a dodatkowo mamy rozwinięty polski przemysł obronny.

Jak przypomniała, Polska pilnuje wschodniej granicy UE i dlatego "wielkie brawa dla premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana ministra Mariusza Błaszczaka" za ich determinację przy tworzeniu ustawy o obronie Ojczyzny. Ustawa ta została uchwalona praktycznie ponad podziałami - podkreśliła marszałek Sejmu. Wspomniała również o utworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej przez ministra Antoniego Macierewicza, co zdaniem Witek było "rewelacyjnym pomysłem".

"Chcemy być niezależni, suwerenni, chcemy budować niepodległą Polskę - dostatnią, bogatą, Polskę ludzi szczęśliwych" - zaznaczyła Elżbieta Witek.

Marszałek Sejmu zaapelowała też do uczestników XVIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Spale o poparcie. "Zbliżają się wybory, będzie kampania wyborcza i będziemy państwa potrzebowali. Bądźcie z nami, bo to będzie trudny czas, ale chcemy wygrać dla Polski, nie dla siebie" - powiedziała.(PAP)

