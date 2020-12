Wirus stępił wrażliwość na etykę w zakupach

fot. Africa Studio / Shutterstock

Polacy mniej niż przed rokiem przejmują się teraz wpływem swoich zakupów na ochronę środowiska. Rzadziej też oczekują społecznego zaangażowania od firm, a częściej liczą na rząd - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

"Rz", powołując się na wyniki listopadowego sondażu Havas Media Group, będącego częścią najnowszego raportu „CSR w praktyce – barometru Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, zaznacza, że niespełna czterech na dziesięciu polskich konsumentów twierdzi teraz, że zwraca uwagę na to, jak kupowane produkty oddziałują na społeczeństwo i ekologię. "To prawie o jedną trzecią mniej niż w zeszłym roku, gdy było to ważne dla ponad połowy Polaków" - zauważa dziennik.

Jak wskazuje gazeta, koronawirus sprawił, że etyczne kryteria wyboru w zakupach ustępują teraz częściej tym ekonomicznym. "Podczas gdy w zeszłym roku ponad połowa Polaków wskazała, że unika kupowania produktów firm, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko, to teraz, w czasie pandemii, odsetek takich wskazań zmniejszył się do 43 proc." - czytamy.

Jak dodano, do 45 proc. - z 59 proc. w ubiegłym roku - skurczyła się również grupa konsumentów, "którzy czują odpowiedzialność za to, aby uczynić ten świat lepszym".(PAP)

