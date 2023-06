Wiosna przyniosła lekkie ożywienie w hipotekach

"Bezpieczny kredyt 2 proc." w Pekao. Prezes: Robimy wszystko, by zaoferować go od początku lipca Bank Pekao wprowadzi do swojej oferty "bezpieczny kredyt" mieszkaniowy i robi wszystko aby wystartować z programem od początku lipca - poinformował PAP prezes Pekao Leszek Skiba.