Wielka Brytania też wprowadza podatek od ekstra zysków

Brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak zaprezentował w czwartek pakiet wsparcia dla konsumentów dotkniętych wysokimi rachunkami za energię, finansowany częściowo za pomocą specjalnego podatku od nieoczekiwanych zysków gigantów naftowych.

Pakiet rządowy o wartości 15 miliardów funtów (19 miliardów dolarów) zostanie częściowo sfinansowany z tzw. windfall tax, czyli podatku od nadmiarowych zysków, po tym jak BP i Shell poinformowały o wynikach za I kwartał 2022 r. Zysk BP, skoczył do najwyższego poziomu od ponad dekady i wyniósł 6,2 miliarda dolarów, Shell zaksięgował 9,1 miliarda dolarów.

Wcześniej mówiło się o przymuszeniu firm energetycznych do reinwestycji "ekstra" środków. Ostatecznie zdecydowano się zaproponować rozwiązanie podatkowe. W czwartek Rishi Sunak powiedział przed parlamentem: „Możliwe jest zarówno sprawiedliwe opodatkowanie nadzwyczajnych zysków, jak i zachęta do inwestycji” - donosi serwis Barron's.

Sunak powiedział, że nowy podatek zostanie naliczony od zysków spółek naftowych i gazowych w wysokości 25 procent.

„Będzie to tymczasowe, a kiedy ceny ropy i gazu powrócą do historycznie bardziej normalnych poziomów, opłata zostanie wycofana” - powiedział brytyjski minister finansów.

„Sektor naftowy i gazowy osiąga nadzwyczajne zyski nie w wyniku zmian w podejmowaniu ryzyka, innowacji lub wydajności, ale w wyniku rosnących światowych cen towarów, częściowo spowodowanych wojną wywołaną przez Rosję”- powiedział Sunak w Izbie Gmin, według relacji serwisu cnbc.com

Według Ministerstwa Skarbu podatek zwiększyłby w przyszłym roku dochody o około 5 miliardów funtów. Te pieniądze, plus kolejne 10 miliardów z budżetu, sfinansują przede wszystkim zasiłki, aby wspomóc społeczeństwo obciążone najwyższą od 40 lat inflacją w Wielkiej Brytanii.

W ramach tego pakietu rabat na rachunki za energię dla każdego gospodarstwa domowego w kraju jesienią zostanie podwojony do 400 funtów i wbrew dotychczasowym planom, nie będzie musiał być spłacany. Dodatkowo osiem milionów gospodarstw domowych o najniższych dochodach otrzyma jednorazową zapomogę w wysokości 650 funtów na pomoc w pokryciu kosztów utrzymania, osiem milionów emerytów, którzy otrzymują dopłaty do ogrzewania w zimie, otrzyma również 300 funtów, a osoby pobierających zasiłki dla niepełnosprawnych otrzymają zapomogę w wysokości 150 funtów.

"Wiemy, że ludzie borykają się z problemami związanymi z kosztami utrzymania, dlatego też dziś wkraczam do akcji, oferując dalsze wsparcie w walce z rosnącymi rachunkami za energię. Mamy zbiorowy obowiązek pomagać tym, którzy płacą najwyższą cenę za wysoką inflację, z którą mamy do czynienia. Dlatego też ukierunkowuję to znaczące wsparcie do milionów najbardziej narażonych osób w naszym społeczeństwie. Powiedziałem, że będziemy stać po stronie ludzi i na tym właśnie polega dzisiejsze wsparcie" - powiedział Sunak w Izbie Gmin, cytowany przez PAP.

Pakiet wsparcia został ogłoszony dzień po publikacji bardzo niewygodnego dla premiera Borisa Johnsona raportu Sue Gray, urzędniczki służby cywilnej, z jej dochodzenia w sprawie przyjęć w czasie obowiązywania restrykcji covidowych, co wzbudziło komentarze, że rząd chce w ten sposób przykryć aferę. Steve Barclay, szef personelu Downing Street, przekonywał w czwartek rano, że celem nie jest odwrócenie uwagi od tej sprawy, lecz jest to reakcja na zapowiedź kolejnej podwyżki cen energii - pisze PAP w depeszy informacyjnej.

W środę o podobnych planach podatkowych powiedział węgierski premier. Wcześniej podatek od nadmiarowych zysków wprowadzono we Włoszech. Ostatnio mówił o nim w kontekście Norwegii Premier Morawiecki.

