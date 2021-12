Wigilijna zmienność na rynku złotego. Euro powyżej 4,60 zł

fot. dissx / / Shutterstock

Jak co roku wigilijny handel na rynku złotego pozostaje bardzo niemrawy. Kurs euro ustabilizował się w okolicy 4,62 zł, nieustannie sygnalizując daleko posuniętą słabość polskiej waluty.

Świąteczna zmienność na parze euro-złoty dała się odczuć już w czwartek. W piątek o 10:05 kurs euro wynosił 4,6245 zł. Od połowy grudnia kurs euro porusza się w przedziale 4,61-4,65 zł po tym, jak na przełomie listopada i grudnia spadł o ponad 14 groszy po wyznaczeniu przeszło 12-letniego maksimum na poziomie 4,7238 zł.

Ewentualne walutowe „fajerwerki” możliwe są dopiero w drugiej części przyszłego tygodnia. Lecz teraz raczej mało kto spodziewa się takich perturbacji jak rok temu, gdy na rynku grasował Narodowy Bank Polski, usiłując sztucznie podbić końcoworoczny kurs euro.

Wsparciem dla polskiej waluty pozostają oczekiwania na istotny wzrost stóp procentowych w Polsce oczekiwany w następnych miesiącach. Zarówno środowa mocna podwyżka ceny kredytu w Narodowym Banku Czech, jak i niedawny artykuł prezesa NBP Adama Glapińskiego oraz nagłe przyspieszenie styczniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (z 12 na 4 stycznia) zwiększają szanse na to, że już na początku 2022 roku RPP dokona solidnej podwyżki stóp procentowych. Rynkowy konsensus dotyczący stopy referencyjnej na koniec 2022 roku w ostatnich tygodniach przesunął się z 3% w stronę 4%.

To wszystko nie zmienia faktu, że jak na razie Polska ma najniższe stopy procentowe w regionie przy prawie najwyższej inflacji w Unii Europejskiej. Głęboko ujemna realna stopa procentowa przyczynia się do tego, że od prawie dwóch lat złoty pozostaje niezmiernie słaby. Dość powiedzieć, że przed marcem 2020 kurs euro przekraczał poziom 4,50 zł tylko podczas apogeum globalnej recesji zimą 2009, najostrzejszej fazy kryzysu strefy euro na przełomie 2011/12 oraz brexitowych perturbacji w 2016 roku. A po marcu ’20 notowania euro trwale zagościły powyżej tej bariery i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miałoby się to zmienić.

Wobec braku handlu na głównych rynkach finansowych świata spokój panuje także na parze euro-dolar, która od miesiąca notowana jest blisko tegorocznych minimów. W wigilijny poranek kurs dolara wynosił 4,0796 zł.

Frank szwajcarski wyceniany był bez większych zmian na 4,4433 zł. Natomiast funt brytyjski kosztował 5,4652 zł po tym, jak dzień wcześniej był notowany nawet po 5,50 zł.

KK