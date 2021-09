Więźniowie będą pracować w Lasach Państwowych

Polska w czołówce zarobków w IT w regionie. Przed nami tylko jeden kraj

Polscy pracownicy IT są drugimi najlepiej zarabiającymi w swojej branży spośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej – wynika z badania przeprowadzonego przez No Fluff Jobs. Więcej w regionie zarabiają jedynie pracownicy IT w Czechach.