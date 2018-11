Wiemy, co napędziło wzrost PKB

W trzecim kwartale produkt krajowy brutto Polski realnie zwiększył się o 5,7% - poinformował Główny Urząd Statystyczny publikując pierwszy regularny szacunek tego wskaźnika. Za to nieoczekiwane przyspieszenie wzrostu odpowiadały inwestycje i zapasy.

W III kwartale 2018 roku PKB Polski zwiększył się o 1,7% względem poprzedniego kwartału oraz był o 5,7% wyższy niż w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Tak prezentują się dane wyrównane sezonowo, używane później m.in. przez Eurostat w zbiorczych zestawieniach dynamiki PKB w Unii Europejskiej.

Natomiast w Polsce na ogół prezentuje się dane niewyrównane sezonowo, gdzie dynamika PKB w trzecim kwartale wyniosła 5,1% i była taka sama jak kwartał wcześniej. Różnica jest o tyle istotna, że rezultat wyrównany sezonowo osiągnął najwyższą wartość od 10 lat.

Dwa tygodnie temu w ramach tzw. szybkiego szacunku GUS opublikował wstępny odczyt PKB za trzeci kwartał. Opublikowane 14 listopada dane były sporym zaskoczeniem dla ekonomistów, którzy spodziewali się spowolnienia wzrostu gospodarczego do 4,7%. Raport, który trafił do opinii publicznej dziś rano, zawiera dodatkowe informacje. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, jaki wpływ na finalny wynik PKB miały poszczególne kategorie.

I tak konsumpcja dodała 2,7 punktu procentowego do rocznej, niewyrównanej sezonowo dynamiki PKB. Inwestycje wniosły 1,7 pkt. proc., co jest najwyższym wkładem od I kwartału 2015 roku. Przyrost zapasów dodał 1,0 pkt. proc. Wydatki publiczne podniosły dynamikę PKB o 0,6 pkt. proc., a handel zagraniczny odjął 0,9 pkt. proc.

Inwestycje były też liderem pod względem dynamiki rocznej. Wartość „nakładów brutto na środki trwałe” w trzecim kwartale była o 9,9% wyższa niż rok wcześniej (dane niewyrównane sezonowo). Konsumpcja odnotowała wzrost o 4,5% rdr, co jednak było najsłabszym wynikiem od II kw. 2016 r. Dynamika eksportu obniżyła się do 4,9% wobec 7,6% kwartał wcześniej. Import wzrósł o 6,9% rdr w porównaniu do zwyżki o 6,5% rdr w kwartale poprzednim.

Krzysztof Kolany