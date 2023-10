Wielton planuje do '27 podwojenie przychodów i zakłada przejęcia

Wielton w strategii grupy na lata 2023-2027 zakłada, że przychody ze sprzedaży dzięki rozwojowi organicznemu i poprzez akwizycje wzrosną do 1,5 mld euro z 762 mln euro w 2022 roku, a marża EBITDA wzrośnie do ok. 8 proc. z 5,9 proc. - poinformował Wielton w komunikacie.

/ Wielton

Zgodnie ze strategią skonsolidowane wolumeny sprzedaży, z uwzględnieniem fuzji i przejęć, wyniosą w 2027 r. ok. 45 tys. sztuk pojazdów w porównaniu do poziomu 23,2 tys. sztuk w 2022 r. (wzrost o 93 proc.).

Relacja długu netto do EBITDA powinna zostać utrzymana na poziomie ok. 2,5.

Grupa zakłada, że jej udziały w europejskim rynku produktów drogowych rejestrowanych zwiększą się z 6,7 proc. w 2022 r. do około 13 proc. w 2027 r.

Większościowe udziały w sprzedaży grupy utrzymać mają Polska, Francja i Wielka Brytania. Strategia zakłada większą dywersyfikację sprzedaży. Udział pozostałych rynków w wolumenach grupy wzrosnąć ma z 36 proc. do 48 proc.

"Grupa rozwijać się będzie na wszystkich strategicznych kierunkach, poza Rosją i Białorusią. Pozwoli to na zbudowanie prawie 13 proc. udziałów w europejskim rynku naczep. W tak dynamicznym rozwoju priorytetem pozostanie stabilna kondycja finansowa Grupy z bezpiecznym wskaźnikiem długu netto do EBITDA na poziomie ok. 2,5, w czym pomoże prognozowana na 2027 rok 8 proc. marża EBITDA" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Grupy Wielton Paweł Szataniak.

"Kluczowym motorem dynamicznego wzrostu Grupy w okresie trwania Strategii będzie realizacja planów działań opartych na głównych mega trendach światowej gospodarki tj. personalizacji, digitalizacji z wykorzystaniem rozwiązań AI oraz na zrównoważonym rozwoju" - dodał.

Grupa planuje zwiększać wolumeny sprzedaży oraz udziały we wszystkich kluczowych grupach produktowych: blisko połowa wzrostu będzie pochodzić z największej grupy produktowej na rynku - naczep uniwersalnych. Silne wzrosty odnotują również m.in. wywrotki.(PAP Biznes)

seb/ gor/