Wielogodzinna awaria Facebooka i Instagrama została usunięta

Użytkownicy Facebooka i Instagrama mogą ponownie z nich korzystać. "Mamy wciąż problemy z siecią, ale nasze ekipy robią wszystko, by jak najszybciej przeprowadzić debugowanie i przywrócić sprawność" - zapewnił wcześniej na Twitterze dyrektor ds. technologii Facebooka Mark Schroepfer.

Schropefer, jeden z zastępców Marka Zuckerberga, przeprosił wszystkich użytkowników, którzy doświadczyli problemów w związku z wielogodzinną awarią trzech serwisów społecznościowych: Facebooka, WhatsAppa i Instagrama, za niedogodności.

Już po opublikowaniu przeprosin Schropefera służby techniczne Facebooka przekazały, że aktywność użytkowników na serwisie zaczyna rosnąć, co wskazuje, że udało się usunąć przyczyny awarii.

Wszystkie trzy usługi są własnością Facebooka. W wielu częściach świata nie można było z nich korzystać ani przez internet, ani aplikacje zainstalowane w smartfonach. Użytkownicy zgłaszali też trudności z korzystaniem z aplikacji, do których dotychczas logowali się przez Facebook.

Mniejszych, gdy chodzi o skalę problemów, doświadczyli też w poniedziałek użytkownicy Twittera. Miało to związek z gremialnym wchodzeniem na konta na Twitterze zdesperowanych użytkowników serwisów należących do Facebooka.

"Zdarza się, że Twittera zaczyna nagle używać więcej ludzi niż zazwyczaj. Staramy się być przygotowani na takie momenty, ale dziś wszystko poszło nie tak. Niektórzy z nas mogli zderzyć się z problemami przy przeglądaniu odpowiedzi i prywatnych wiadomości. Problemy zostały już usunięte" - zaznaczono w oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek późnym popołudniem.

Według ekspertów cytowanych przez "Washington Post" powodem trwającej 7 godzin awarii była prawdopodobnie błędna konfiguracja serwerów spółki - błędny DNS lub systemowe błędy w nazwach domen, co uniemożliwiało aplikacjom komunikację z resztą internetu.

Awaria na taką skalę przez tak długi czas jest rzadkością. Zakłócenia w 2019 r. sprawiły, że Facebook oraz należące doń serwisy były niedostępne na całym świecie przez ponad 14 godzin.

Na razie nie ma oficjalnych informacji o tym, co było przyczyną awarii, ale eksperci wykluczają raczej atak hakerski.

"NYT": Przyczyną awarii Facebooka prawdopodobnie nie jest atak hakerski

Przyczyną trwającej od ponad pięciu godzin awarii Facebooka i należących do niego serwisów prawdopodobnie nie był atak hakerski - podał w poniedziałek "New York Times", powołując się na źródła wewnątrz firmy. Według dziennika, powodem mogły być błędy w konfiguracji serwerów.

Jak podała gazeta, dwaj pracownicy zespołu ds. cyberbezpieczeństwa Facebooka ocenili, że awaria nie jest wynikiem cyberataku, ze względu na skalę awarii, która odcięła dostęp do wszystkich aplikacji należących do firmy, m.in. Messengera, Instagramu i Whatsappa.

Awaria jest prawdopodobnie globalna i zaczęła się ok 17:40 czasu polskiego. Sześć godzin później nadal nie została rozwiązana.

Według ekspertów cytowanych przez "Washington Post", powodem awarii były prawdopodobnie błędna konfiguracja serwerów spółki, które uniemożliwiają aplikacjom komunikację z resztą internetu.

Do awarii doszło w czasie, kiedy przedstawicielka Facebooka Antigone Davis występowała w telewizji CNBC, broniąc firmy przed oskarżeniami byłej pracownicy firmy Frances Haugen - a także wielu kongresmenów - m.in. na temat badań mających ukazywać szkodliwość produktów firmy dla dzieci, a także na promowanie nienawiści przez algorytmy Facebooka.

W trakcie awarii wielu użytkowników Facebooka weszło w międzyczasie na Twittera, powodując chwilowe przeciążenia serwisu. Jak podaje portal The Verge, podobnych trudności doświadczała strona Is It Down Right Now, służąca do sprawdzania, czy strony (w tym przypadku Facebook) doświadczają awarii.

"Cześć, dosłownie wszyscy" - napisało w reakcji oficjalne konto Twittera.

Kłopoty Facebooka odbiły się na notowaniach korporacji na giełdzie. Wartość akcji spółki na Wall Street spadła o 4,9 proc., co było dla niej najgorszym dniem od prawie roku.

