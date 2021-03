Wielkie zaskoczenie z amerykańskiego rynku pracy. Dolar drożeje

fot. ImageFlow / Shutterstock

Lutowy wzrost zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych okazał się przeszło dwukrotnie silniejszy od oczekiwań ekonomistów. W reakcji na raport BLS wyraźnie w górę poszły notowania dolara amerykańskiego. Wzrosły też rentowności obligacji rządu USA.

Liczba etatów w sektorach pozarolniczych (ang. non-farm payrolls) w lutym była o 379 tys. wyższa niż w styczniu – poinformowało rządowe Biuro Statystyki Pracy (BLS). To rezultat wyraźnie wyższy od mediany szacunków ekonomistów na poziomie 182 tys.

/ Bankier.pl na podstawie danych BLS.

Wyraźnie w górę zrewidowano dane za styczeń. W styczniu gospodarka USA utworzyła 166 tysięcy nowych miejsc pracy (pierwotnie raportowano tylko 49 tys.) po fatalnym rozczarowaniu w grudniu, gdy odnotowano (po rewizji) ubytek aż 306 tys. etatów. Dla porównania, w listopadzie ogromnym rozczarowaniem okazał się wzrost na poziomie 245 tysięcy (później zrewidowany w górę - do 336 tysięcy – a następnie znacząco w dół – do 264 tys.).

Sektor prywatny zwiększył zatrudnienie o 465 tys. Najwięcej etatów przybyło w sektorze rozrywki i zakwaterowania (355 tys.), co było efektem znoszenia antycovidowych restrykcji w kolejnych stanach. W usługach biznesowych przybyło 63 tys. miejsc pracy, w handlu detalicznym 41,1 tys., a w opiece medycznej o socjalnej 45,6 tys.

Przeciętne wynagrodzenie godzinowe okazało się o 0,2% wyższe niż w styczniu, co jest wynikiem wyższym od oczekiwanego przez ekonomistów wzrostu o 0,1% mdm. Nieoczekiwanie istotnemu skróceniu uległ średni tydzień pracy – z 34,9 do 34,6 godzin.

Warto pamiętać, że tak w zasadzie mówimy nie tyle o wzroście zatrudnienia w USA, co o próbie odrobienia strat z zeszłorocznego lockdownu. Przez poprzednie 10 miesięcy amerykańskie firmy przywróciły jedynie 12,7 mln miejsc pracy z 22,1 milionów utraconych w marcu i kwietniu 2020 roku.

Stopa bezrobocia (agregat U-3) w lutym obniżyła się z 6,3% do 6,2%. Niezależne od danych urzędowych badanie aktywności zawodowej (BAEL) pokazało, że liczba pracujących w lutym wzrosła o 208 tysięcy, a liczba bezrobotnych zmalała o 158 tys. Tylko nieznacznie wzrosła (o 18 tys.) za to liczba biernych zawodowo.

Początkowa reakcja rynku była bardzo pozytywna dla dolara. Kurs EUR/USD obniżył się z 1,1934 do 1,1892, by jednak następnie wzrosnąć do 1,1925 o godzinie 14:48. W górę poszły notowania kontraktów terminowych na indeks S&P500, które zwyżkowały o 0,8%. Podręcznikowo zachował się także rynek długu, gdzie rentowność 10-letnich obligacji USA podniosła się z 1,55% do 1,58%.

KK