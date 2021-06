Wielki program rozwoju wsi w Polskim Ładzie. Rząd wspomoże rolników m.in. większymi dopłatami do paliwa

fot. Krystian Maj / / Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W Polskim Ładzie przygotowano 20 ważnych programów dla rolników - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w gospodarstwie rolniczym w Będkowicach (woj. małopolskie).

Premier mówił, że skrócenie łańcucha dostaw "Od pola do stołu" jest "rzeczą krytyczną, jest rzeczą bardzo ważną". "Chcemy, żeby polscy rolnicy byli coraz silniejsi względem zachodnich. I dlatego w Polskim Ładzie przygotowaliśmy 20 ważnych programów" - powiedział Morawiecki.

Jak mówił szef rządu, jednym z nich, jest podniesienie dopłaty do paliwa rolniczego. "Wcześniej z 83 zł na 100 zł. A teraz ze 100 zł podnosimy wkrótce na 110 zł."

Kolejny programy dotyczą m.in. dbania o gospodarstwa rolne, szczególnie o małe oraz kodeksu rolnego.

Premier zwrócił uwagę, że co roku rolnicy "borykają się z różnymi niespodziankami ze strony natury" - suszą, gradobiciem, podtopieniami. "Tu, jako państwo, staramy się pomagać. Staramy się wspierać tych najbardziej poszkodowanych" - zapewnił Morawiecki.

Przede wszystkim jednak - jak podkreślił - zależy mi na "wzmocnieniu siły polskich rolników wobec rolników zachodnich, zagranicznych". "To dlatego też z sukcesem staraliśmy się o powołanie na komisarza ds. rolnictwa Polaka, pana Janusza Wojciechowskiego, który dba o interesy polskich rolników w Brukseli. To dlatego wynegocjowaliśmy w Brukseli ogromny pakiet wsparcia na najbliższych kilka lat, ponad 34 mld euro. To z tych środków również będą korzystały gospodarstwa takie, jak tu w Będkowicach" - dodał premier.

Zadeklarował, że rząd chce także prowadzić działania krajowe - budżetowe i legislacyjne, które będą sprzyjać poprawie konkurencyjności polskich rolników.

Przekonywał przy tym, iż polskie rolnictwo jest bardziej ekologiczne niż w innych krajach UE, np. Holandii. "Tam ilość zużywanych pestycydów w substancji aktywnej jest kilka razy większa niż w Polsce na jeden hektar. W Polsce to jest nieco powyżej 2 kg na hektar tej substancji aktywnej; w Holandii - parę razy więcej" - wskazał Morawiecki.

Zapowiedział, że pomoc dla rolników przewidziano m.in. w Polskim Ładzie, czyli nowym programie Zjednoczonej Prawicy.

"Polskie rolnictwo potrzebuje dobrej infrastruktury, potrzebuje infrastruktury drogowej, transportowej, energetycznej, te większe przedsiębiorstwa, także internetowej i to jest wielki program rozwoju wsi, który mamy w ramach Polskiego Ładu" – powiedział premier.

Zaznaczył, że konieczne jest nadrobienie cywilizacyjnych zapóźnieni dotyczących m.in. melioracji czy podłączeń wodno-kanalizacyjnych. "W Polskim Ładzie przeznaczamy bezprecedensowe kwoty na ten cel" – mówił Morawiecki. Wskazywał, że "polska wieś się zmienia, transformuje, stawia na nowe działalności, np. turystykę".

"I to jest piękne, ale najpiękniejsze jest to polski rolnik przechował polską wiarę, tradycję, kulturę i łączy to z nowoczesnością, z nowoczesnym gospodarowaniem, coraz bardziej efektywnym, coraz bardziej konkurencyjnym" – mówił.

Rolą państwa – jak akcentował – jest pomaganie w nieszczęściach, gdy dojdzie do podtopień, gradobicia czy suszy, ale także pomaganie w wykorzystaniu szans, które przed rolnictwem się otwierają.

"Z całym sercem, z całą mocą, jako jedno z najważniejszych moich zadań stawiam przed sobą, przed rządem, wpieranie polskiego rolnictwa poprzez programy finansowe, infrastrukturalne" – powiedział szef rządu.

Mamy zobowiązanie, by naprawiać błędy przeszłości oraz szukać najlepszych możliwych rozwiązań dla rolników we współczesnym świecie pełnym wielu wyzwań - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki , otwierając debatę "Polski Ład, Od Pola Do Stołu".

"Chleb jest bardzo potrzebny, chleb jest niezbędny - to słowa Jana Pawła II, który zaznaczył bardzo wyraźnie tym samym, że żyjemy dzięki rolnikom, dzięki wsi, dzięki polskiej wsi" - powiedział premier na otwarcie debaty, która została zorganizowana w Instytucie Zootechniki w Balicach, koło Krakowa.

Jak mówił szef rządu, "to jest także docenienie roli wsi, ale również nasze zobowiązanie jednocześnie". "Zobowiązanie, aby naprawiać błędy przeszłości - tej dalszej, najdalszej, ale także tej z ostatnich lat, z ostatniej dekady i szukać najlepszych, możliwych rozwiązań dla rolników we współczesnym świecie pełnym wielu wyzwań" - tłumaczył Morawiecki.

Premier podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko zrozumiało potrzeby polskiej wsi. I od początku tego wieku środowisko PiS jest wyrazicielem tych najgłębszych potrzeb polskiego rolnictwa".

Szef rządu zaznaczył, iż jest głęboko przekonany, że polska wieś to nie tylko "rozsadnik polskiej kultury, to nie tylko depozytariusz polskiej kultury, polskiej wiary, ale polska wieś jest również rozsadnikiem nowoczesności" - powiedział. "Tej zdrowo rozumianej nowoczesności, a najlepszym dowodem tego jest wielki sukces polskiej wsi, polskiego rolnika na arenie międzynarodowej, w szczególności w UE" -podkreślił Morawiecki.

Jak dodał, to sukces wiążący się z rzeczywistym etosem pracy. "Takim, który niestety przez długie lata nie był właściwie doceniony. Etos pracy musi być nagrodzony poprzez odpowiednie wynagrodzenia i wsparty zarówno w tym słynnym cyklu świńskim, ale również w zakresie infrastruktury" - podkreślił premier.

Zwrócił też uwagę, że na polskiej wsi rozpoczyna się polska historia. "A więc winniśmy wdzięczność polskiej wsi" - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Przypomniał ponadto, że ponad 80 mln złotych przekazano kołom gospodyń wiejskich. "Cieszę się, że koła gospodyń wiejskich, kobiety gospodarne i wyjątkowe coraz częściej z tego programu korzystają" - zaznaczył szef rządu. Zapewnił, że także ten program będzie kontynuowany i rozszerzany.

Dodatkowe środki mają dostać też ochotnicze straże pożarne. "To bardzo ważny element budujący nie tylko polską kulturę, spójność polskiej wsi, ale także pomoc w sytuacjach nieszczęść zawsze czujni, zawsze gotowi. Tacy są nasi druhowie i dlatego dbamy o rozwój wsi" - powiedział premier.

Morawiecki dowodził ponadto, że polskie rolnictwo wpisuje się w realizację celów unijnej polityki klimatycznej. "To my zużywamy kilkakrotnie mniej pestycydów, a więc jesteśmy dużo bardziej ekologiczni i dlatego jestem przekonany, że Komisja Europejska musi się przyjrzeć tej tak naprawdę produkcji przemysłowej, która w sposób nieuprawniony korzysta z przewag konkurencyjnych względem naszych rolników" - zaznaczył szef rządu.

Wskazywał ponadto, że w Holandii przypada o wiele więcej świń czy krów na 100 ha. "W Holandii to jest około 500-600 świń na 100 hektarów; w Polsce - kilkakrotnie mniej. To w Holandii jest ok. 200 krów na 100 ha, w POlsce - około 40, a więc znacząco mniej" - mówił premier.

Premier w trakcie debaty "Polski Ład, Od Pola Do Stołu" zapewnił, że "rolnictwo polskie jest nie tylko oczkiem w głowie" Polskiego Ładu, "ale w ślad za naszymi słowami idą czyny, idą środki, idą pieniądze". Jak dodał, "będziemy z całą pewnością wspierać poprzez różne programy".

Premier wymienił kilka rozwiązań dla rolników zawartych w Polskim Ładzie:

"Po raz kolejny zwiększamy poziom środków dopłat do paliwa dla rolników ze 100 zł na 110 zł i to konkretnie mogę podać datę - od 1 stycznia 2022. Za pół roku ta nowa regulacja będzie już ujęta w budżecie państwa polskiego na kolejne lata" - zapewnił Morawiecki. Po drugie - jak mówił - "uwolnimy rolniczy handel detaliczny dla mniejszych gospodarstw rolnych, ale także dla średnich". "To ważny kierunek ich działań i sprzedaży, zwiększymy szansę na sprzedaż ich produktów detalicznych nie tylko w miejscu wytworzenia, ale także jeszcze dalej. Korzystamy tutaj z rozwiązań austriackich i kilku innych krajów członkowskich" - powiedział. Trzecie rozwiązanie to ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Czwarte - kodeks rolny, "który jasno określi zasady gospodarowania, podstawowe prawa rolników, a także zabezpiecza - zwłaszcza mniejszych i średnich właścicieli rolnych". "Po piąte - mniej biurokracji. Jedno +e-okienko elektroniczne+, internetowe okienko dla tych, którzy z internetu korzystają. Minister rolnictwa dostał ode mnie jednoznaczne zadanie - odchudzić biurokrację dla rolników, maksymalnie zmniejszyć ilość formularzy, uprościć" - podkreślił premier. Jak dodał, "każda rubryczka mniej to dziesiątki tysięcy rolników, którzy mają więcej czasu na to, co jest ważne, czyli na pracę, na przemyślenia w swoim gospodarstwie i na odpoczynek". Po szóste - jak powiedział premier - to stworzenie centralnego systemu informatycznego zasobu państwowej ziemi. Siódme rozwiązanie to "kolejny krok w cyfryzacji polskiej wsi, czyli system pozwalający na zidentyfikowanie żywności +od pola do stołu+". Ósme rozwiązanie - jak zaznaczył szef rządu - ma zagwarantować rolnikom "większą swobodę pracy". Dziewiąte - ma dotyczyć rozwiązań cywilizacyjnych dla wsi, jak np. program wodno-kanalizacyjny.

"Widzicie rosnące przy polskich drogach tablice, pokazujące, kto finansuje budowę dróg gminnych i powiatowych. Z polskiego budżetu, dzięki zwycięstwu z mafiami podatkowymi, jest coraz więcej środków na drogi gminne i powiatowe. Będziemy go nie tylko kontynuować, ale także zwiększać" – powiedział premier podczas debaty, która została zorganizowana w Instytucie Zootechniki w Balicach, koło Krakowa.

Zapowiedział także wsparcie dla rozwoju kultury wiejskiej.

"+Polski Ład+ to także program wsparcia polskiej kultury i tradycji wiejskiej. Chcę podziękować polskiej wsi, że jest depozytariuszem polskiej tradycji, kultury i wiary" – powiedział Mateusz Morawiecki.

Stwierdził, że programy skierowane dla rolników to jedna z najważniejszych części Polskiego Ładu.

Polska - nasza ziemia. Co zakłada?

"Mogę stąd obiecać, że to jedna z absolutnie najważniejszych części Polskiego Ładu. Robimy wszystko, co w naszych siłach, aby zagwarantować jak najlepsze i jak najbardziej sprawiedliwe warunki rozwoju dla polskiej wsi, żeby polska wieś była nie tylko zwycięska w Europie, co już się dzieje, ale żeby kultura i siła polskiej wsi emanowała na całą Polskę" – stwierdził Mateusz Morawiecki.

nowe normy regulujące pracę w rolnictwie

zwrot za akcyze od hektara w górę o 10%

centralny system informatyczny katalogujący zasób państwowej ziemi

ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym

rozwój sieci manufaktur spożywczych

uwolnienie rolniczego handlu detalicznego

paszportyzacja polskiej żywności

cyfryzacja całego procesu obsługi rolnika : wersji online będzie można m.in. obsługiwać wnioski o dopłaty bezpośrednie, podatki za ziemię

spółdzielnie energetyczne rolników

elastyczny PROW dla małych i średnich gospodarstw>

fundusz wzajemnego gwarantowania dochodów dla rolników

program rozwoju miejscowości popegeerowskich

specjalne narzędzia pozyskiwania kapitału, pozwolą one spółdzielniom emitować udziały inwestycyjne w celu realizacji konkretnych projektów

zachęty do spółdzielczości rolnej

monitoring upraw przeciwdziałający suszy

lepsza ochrona producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmianom w prawie

nowy kodeks rolny

Pod koniec maja Morawiecki zapewnił, że Polski Ład proponuje rolnikom i polskiej wsi liczne i istotne działania, które mają podnieść polskie rolnictwo na jeszcze wyższy poziom. Zaznaczył, że program rolny, który jest częścią Polskiego Ładu, koncentruje się na kilku zasadniczych obszarach.

"Pierwszy to poprawa stanu finansowego, możliwości inwestycyjnych rolników, mieszkańców wsi. Tutaj mam na myśli zarówno wszelkiego typu inwestycje rolne, jak również inwestycje, które rozwijają wieś. Przeznaczamy na to bezprecedensową kwotę. To około 34 mld euro, co w połączeniu ze środkami krajowymi da kwotę znacząco większą niż poprzednia perspektywa" - mówił wówczas szef rządu.

Według ministra rolnictwa Polski Ład ma poprawić życie w wielu obszarach, także na wsi. Zmiany dla tych mieszkańców mają wprowadzić zapisy w dwóch ustawach – o rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz o kodeksie rolniczym.

Pierwszy projekt ma dotyczyć możliwości przechodzenia na emeryturę bez zdawania gospodarstwa. Rząd chce też zachęcić młodych ludzi, by pozostawali na wsi i mieli zapewnione dobre warunki życia i możliwości rozwoju, ze żłobkami, przedszkolami czy szerokopasmowym internetem – mówił Puda. Trzeci cel to korzystne dla rolników zmiany dotyczące legislacji i podatków czy akcyz – dodał minister.

autorki: Aneta Oksiuta, Beata Kołodziej, Marta Rawicz, Rafał Białkowski, Katarzyna Lechowicz-Dyl