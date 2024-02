Wielki powrót niedziel handlowych? Duda grozi rządowi wyprowadzeniem ludzi na ulicę

Nowela ustawy o handlu w niedziele już obowiązuje. 10 grudnia sklepy otwarte Od wtorku obowiązują przepisy noweli ustawy dot. handlu w niedziele. Zgodnie z nimi, jeśli Wigilia przypada w niedzielę, to tego dnia będzie obowiązywał zakaz handlu; będzie on mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające 24 grudnia. W tym roku to 10 i 17 grudnia.