Wielki finał Mistrza GPW 2021: Dino Polska kontra Grupa Kęty

Grupa Kęty i Dino Polska zmierzą się w finale wyborów Mistrza GPW 2021. Głosowanie potrwa do niedzieli do godz. 20:00.

Wraz z "Pulsem Biznesu" wybraliśmy spółki giełdowe, które w 2021 r. naszym zdaniem najbardziej się wyróżniły. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przechodziły firmy, które zdobyły więcej głosów. Wygrany ostatniego pojedynku zdobędzie tytuł Mistrza GPW. W zeszłym roku zwyciężył Mercator. W tym roku w bezpośredniej walce o tytuł zmierzą się: Dino Polska i Grupa Kęty.

W drodze do finału Grupa Kęty pokonała Bumech, LPP i Kruka. Natomiast Dino Polska zwyciężyło z Cognorem, Alior Bankiem i JSW.

Grupa Kęty - Dino Polska

Nominowani przez redakcję “Pulsu Biznesu”

Grupa Kęty

Firma, kierowana przez Dariusza Mańkę, zasłużyła na nominację za poprawę wyników, transparentność, dobrą komunikację z inwestorami i dzielenie się zyskami. Dla notowań szczególnie udane było pierwsze półrocze, a cały rok zakończył się solidną zwyżką o 32 proc.

Nominowani przez redakcję Bankier.pl

Dino Polska

Silny jednostajny trend wzrostowy to dla inwestorów długoterminowych idealny przykład realizacji strategii „kup i trzymaj” na spółce z głównego indeksu o dużej płynności. To nie zmienia się od debiutu Dino na GPW, a rok 2021 przyniósł kolejne historyczne szczyty notowań i potwierdził, że kurs nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, tak jak spółka, która z roku na roku otwiera coraz więcej nowych sklepów. W 2021 r. były to aż 343 nowe lokalizacje i wzrost o 34,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Poprzedni zwycięzcy

2010 Synthos

2011 Eko Export

2012 Relpol

2013 Integer.pl

2014 11bit Studios

2015 Grodno

2016 CD Projekt

2017 PKO BP

2018 PKN Orlen

2019 Columbus Energy

2020 Mercator Medical