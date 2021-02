Wielka wyrwa w polskiej turystyce. GUS pokazał dane [Wykres]

Bankier.pl

Spadek liczby turystów w polskiej bazie noclegowej w ubiegłym roku momentami przekraczał poziom 95 proc., wynika z przeliczenia najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Ubiegły rok w turystyce rozpoczął się lepiej niż jego poprzednik - według danych GUS-u w styczniu odnotowano ogółem o blisko 8 proc. więcej turystów w polskiej bazie noclegowej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Na ten wynik "zapracowali" w większej mierze turyści zagraniczni, którzy korzystali z obiektów noclegowych w liczbie o 11 proc. większej niż rok wcześniej. Luty również kazał spodziewać się nowych rekordów - liczba turystów w bazie noclegowej wzrosła o blisko 9 proc. Do nagłego zwrotu doszło w marcu, kiedy informacje o koronawirusie na dobre dotarły do Polski, skutkując pierwszymi, surowymi obostrzeniami.

11 marca ub. roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię, co spowodowało, że świat wstrzymał oddech, a wielu turystów po raz pierwszy musiało zmienić lub zawiesić swoje wyjazdowe plany. Liczba turystów w bazie noclegowej na terenie Polski zmniejszyła się w tamtym miesiącu o ok. 63 proc., spadając do poziomu 881 tys., liczba turystów zagranicznych zmalała o blisko 70 proc. (do 159 tys.). To jednak miała być dopiero zapowiedź największego tąpnięcia, jakie odnotuje branża turystyki.

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego / Bankier.pl

Ogromna wyrwa w statystykach, największa w całym ubiegłym roku, pojawiła się w kwietniu 2020 r., kiedy to podróże z noclegami właściwie ustały. Liczba turystów w krajowej bazie noclegowej zmniejszyła się wówczas r/r o ponad 96 proc., spadając z poziomu 2,46 mln do 86,3 tys. gości. W rejestrach GUS-u odnotowano wtedy zaledwie 11,8 tys. turystów zagranicznych, korzystających z bazy noclegowej. Niewiele lepszy był maj, kiedy z polskiej bazy noclegowej skorzystało o 88 proc. mniej krajowych i zagranicznych turystów niż rok wcześniej.

Odbicie przyszło latem i na początku jesieni - między lipcem a wrześniem spadki były relatywnie najmniejsze w całym roku, sięgając poziomów kolejno -33,2 proc. w lipcu, -25,7 proc. w sierpniu i -34,4 proc. we wrześniu. Na okresową poprawę wyników wpłynął m.in. brak zakazu przemieszczania się czy korzystania z oferty noclegowej w tamtym czasie, jednak dane wskazują jednoznacznie, że w podróże z noclegami ruszyli wtedy przede wszystkim krajowi turyści. W lipcu było ich 14-krotnie więcej niż turystów zagranicznych, w sierpniu i wrześniu blisko 10 razy więcej.

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego / Bankier.pl

W całym ubiegłym roku liczba turystów w polskiej bazie noclegowej zmniejszyła się o 17,8 mln r/r (z 35,6 mln), co stanowi spadek o blisko połowę. W 2019 roku z obiektów noclegowych na terenie Polski skorzystało 7,4 mln osób, w 2020 łącznie 2,2 mln turystów.