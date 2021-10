"Wielka rezygnacja" w Australii. Miliony osób porzucą dotychczasową pracę [Badanie]

Pomoce domowe i opiekunowie osób starszych we Włoszech nie mogą pracować bez przepustki COVID-19

We Włoszech pomoce domowe i opiekunowie osób starszych oraz chorych nie mogą wejść do domu swych pracodawców bez przepustki COVID-19. Taką decyzję podjął rząd, przedstawiając interpretację obowiązującego od piątku nakazu posiadania tzw. Green Pass we wszystkich miejscach pracy.