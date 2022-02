Wielka loteria Biedronki. Można wygrać 500 tys. zł na mieszkanie

fot. taranchic / / Shutterstock

Biedronka organizuje loterię, w której można wygrać 500 tys. zł na zakup mieszkania lub domu. Konkurs ma wyłonić 50 zwycięzców, a aby do niego przystąpić, wystarczy zrobić zakupy za co najmniej 99 zł.

Jedna z największych sieci sklepów spożywczych w Polsce ogłosiła loterię dla swoich klientów. Do wygrania jest 500 tys. zł, które mają zostać przeznaczone na zakup mieszkania lub domu. Dodatkowo Biedronka zapewnia, że w pełni pokryje koszty podatków od uzyskania nagrody w przypadku wszystkich zwycięzców.

Loteria ma trwać od 7 lutego do 16 kwietnia br. i to w tym okresie można wziąć w niej udział. Łącznie ma zostać wyłonionych 50 zwycięzców. Kwota wygranej może być przeznaczona wyłącznie na zakup mieszkania lub domu. Sieć zaznacza, że nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego. Jeżeli koszt mieszkania wyniesie mniej niż 500 tys. zł, to nagroda zostanie wypłacona do wartości zakupu. Jeżeli wyniesie więcej, to pozostałą kwotę musi pokryć ewentualny zwycięzca.

Aby wziąć w loterii, należy zrobić zakupy za minimum 99 zł z aktywną kartą Moja Biedronka. Limit dzienny wynosi 10 losów na jedną kartę. Dodatkowo podczas płacenia należy wyrazić zgodę na udział w konkursie. Zakup napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz preparatów do początkowego żywienia niemowląt i doładowań do telefonów komórkowych nie będzie wliczać się do kwoty umożliwiającej udział w loterii.

Losy na loterię zostaną wydrukowane na paragonie, ale będą również przypisane do konkretnej karty, która została podana podczas robienia zakupów. Sieć zapowiada, że w ciągu tygodnia będzie wyłaniać do 5 zwycięzców. Regulamin oraz wyniki loterii można sprawdzić bezpośrednio na tej stronie.

AB