Wielka awaria sieci energetycznej w Pakistanie. Cały kraj bez prądu

Impeachment Trumpa. Zostanie oskarżony o "podżeganie do powstania"

Demokraci w Izbie Reprezentantów planują w poniedziałek przedstawić w Kongresie artykuł impeachmentu wobec prezydenta Trumpa i głosować nad nim w przyszłym tygodniu. We wstępnym projekcie aktu - podaje portal CNN - oskarża się go o "podżeganie do powstania".