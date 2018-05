Wielka akcja serwisowa aut FCA. Problemy z wyłączeniem tempomatu

Trudności z wyłączeniem tempomatu podczas nabierania prędkości są powodem akcji serwisowej, którą tuż przed weekendem ogłosił koncern Fiat Chrysler Automobiles. Konieczność naprawy może dotyczyć nawet ponad 5 mln samochodów - informuje Reuters.

Koncern podkreśla, że nie ma informacji o żadnych wypadkach związanych z wykrytą usterką. Co więcej, zaznacza, że mowa tu o bardzo rzadko występującej okoliczności. Problem polega w szczególności na trudności z wyłączeniem tempomatu odpowiednim przyciskiem. Producent zaleca, by w takiej sytuacji korzystać bezpośrednio z hamulca, ale jednocześnie prosi klientów o nie korzystanie z tempomatu do czasu naprawy samochodu.

Amerykański urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego NHTSA,

Jak podajeproblemy wykryto w niektórych samochodach typu Jeep (Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler), Chrysler (200, 300, Pacifica), Dodge (Challenger, Charger, Durango, Journey) i Ram (1500, 2500, 3500, 4500/5500), produkowanych w latach 2014-18.

Według informacji podawanych przez agencję informacyjną Reuters, akcji serwisowej podlegać będzie 4,8 mln samochodów w Stanach Zjednoczonych oraz 490 tysięcy aut w Kanadzie.

MW