Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przesuwa 29. finał

Po tym jak minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia rząd wprowadza "narodową kwarantannę", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przesunęła 29. finał z 10 stycznia 2021 roku na 31 stycznia. "Musimy tak jak inne kraje wziąć na siebie wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym" - powiedział Jerzy Owsiak.

Szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak poinformował w czwartek na swoim profilu na Facebooku, że WOŚP była gotowa, by 10 stycznia po raz 29. grać nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. "Bardzo wiele osób chciało z nami grać. Pokonaliśmy mnóstwo różnych przeciwności, aby zorganizować sztaby i nadal jesteśmy gotowi, jesteśmy w blokach startowych, aby zagrać i zbierać pieniądze, aby ratować zdrowie i życie Polaków" - powiedział Owsiak.

Jak zaznaczył, w tym momencie na koncie WOŚP jest ponad 1 mln 174 tys. złotych. "Chciałbym wszystkim zakomunikować, że zmieniliśmy datę naszego finału. Będziemy grali ostatniego dnia stycznia - 31 stycznia. Pamiętam, jak kiedyś kilkanaście lat temu, kiedy Polskę nawiedziły powodzie, zmieniliśmy termin naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Festiwal się odbył, mało tego, ten nowy termin okazał się bardzo dobry dla festiwalu. Jesteśmy tak skonstruowani, że bierzemy wszystkie przeciwności (...) i natychmiast szukamy dobrych rozwiązań" - przekazał Owsiak.

Szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dodał, że 120 tys. wolontariuszy będzie robiło wszystko, aby hasło "Wygramy" było "nie tylko nadzieją, że wygramy z koronawirusem", ale "żeby to było hasło, które mówi o tym, że "dajemy sobie radę", że "grając z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy tworzymy społeczeństwo obywatelskie".

"Musimy, tak jak inne kraje, wziąć na siebie wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym. Ja, Jurek Owsiak, je bardzo dobrze rozumiem. W innych krajach były one wprowadzone wcześniej. W związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem, zróbmy to. Przetrzymamy, ale 31 stycznia 2021 roku będziemy znowu razem ze sobą. Już jesteśmy, nasze puszki stoją w bardzo wielu miejscach. Nasi wolontariusze są gotowi, aby zagrać po raz 29." - powiedział Owsiak.

Jak podkreślił, do tej pory WOŚP przekazała na sprzęt i programy medyczne 1 mld 330 mln zł. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar

