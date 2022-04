Wielka Brytania zbada możliwości powrotu do wydobycia gazu łupkowego

fot. Melinda Nagy / / Shutterstock

Rząd Wielkiej Brytanii zamówił we wtorek ekspertyzę na temat pozyskiwania gazu łupkowego, wyjaśniając, że wobec gwałtownie rosnących cen ropy i gazu, zaostrzonych przez inwazję Rosji na Ukrainę, należy rozważyć wszystkie opcje dostaw energii.

"Chociaż nadal jest pewne, że wydobycie gazu łupkowego nie jest krótkoterminowym rozwiązaniem problemów z cenami, to jednak słuszne jest - biorąc pod uwagę niesprowokowaną inwazję reżimu (Władimira) Putina na Ukrainę - by rząd rozważył wszystkie możliwe metody wytwarzania i produkcji energii" - powiedział minister biznesu i energii Kwasi Kwarteng.

Wielka Brytania wprowadziła moratorium na szczelinowanie hydrauliczne w 2019 r., ale w czwartek rząd opublikuje nową strategię energetyczną, która prawdopodobnie będzie zawierać plany zwiększenia własnej produkcji energii w celu ochrony kraju przed gwałtownie rosnącymi cenami na świecie.

Procesowi szczelinowania, który polega na wydobywaniu gazu ze skał poprzez rozbijanie ich wodą i chemikaliami pod wysokim ciśnieniem, ostro sprzeciwiają się ekolodzy, którzy twierdzą, że jest on sprzeczny z brytyjskim zobowiązaniem do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 roku.(PAP)

