Wielka Brytania zarzuca UE podawanie fałszywych informacji o zakazie eksportu szczepionek

Zaostrza się spór w sprawie własności intelektualnej dotyczącej szczepionek na Covid-19

Zdolność produkcyjna i niedobory składników to główne wąskie gardła w zwiększaniu produkcji szczepionek przeciwko Covid-19 - oświadczyła we wtorek Międzynarodowa Federacja Producentów i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (IFPMA). Aktywiści chcą zniesienia praw do własności intelektualnej w kwestii szczepionek.