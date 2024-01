Wielka Brytania zapowiada zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów

Brytyjski rząd zapowiedział w poniedziałek wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych, co ma zatrzymać ich rosnące używanie przez dzieci. Wprowadzone zostaną też nowe przepisy mające na celu zapobieganie ich sprzedaży nieletnim.

fot. Ruslan Alekso / / Pexels

Wraz z zakazem jednorazowych e-papierosów zdelegalizowana zostanie sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom urodzonym 1 stycznia 2009 roku lub później - nawet gdy już staną się pełnoletnie.

Wprawdzie sprzedaż e-papierosów osobom poniżej 18. roku życia już jest nielegalna, ale nieletni nie mają problemu z ich zakupem, a jak wskazuje rząd jednorazowe e-papierosy - często sprzedawane w mniejszych, bardziej kolorowych opakowaniach niż te wielokrotnego użytku - są "kluczowym czynnikiem, stojącym za alarmującym wzrostem używania e-papierosów wśród młodzieży".

"Jak każdy rodzic lub nauczyciel wie, jednym z najbardziej niepokojących trendów jest obecnie wzrost popularności e-papierosów wśród dzieci, dlatego musimy działać, zanim stanie się to endemiczne. Długoterminowe skutki e-papierosów są nieznane, a nikotyna w nich zawarta może być silnie uzależniająca, więc chociaż mogą one być użytecznym narzędziem pomagającym palaczom rzucić palenie, reklama skierowana do dzieci jest niedopuszczalna" - oświadczył premier Rishi Sunak.

Według przywoływanych przez rząd danych liczba dzieci używających e-papierosów potroiła się w ciągu ostatnich trzech lat, a obecnie używa ich 9 proc. dzieci w grupie od 11 do 15 lat.

Zapowiedziany zakaz ma zostać wprowadzony poprzez ustawę, która musi zostać przyjęta przez parlament. Wraz z zakazem jednorazowych e-papierosów zdelegalizowana zostanie sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom urodzonym 1 stycznia 2009 roku lub później - nawet gdy już staną się pełnoletnie. Jesienią zeszłego roku Sunak obiecał stworzenie pokolenia wolnego od dymu tytoniowego.

Minister zdrowia Victoria Atkins wyraziła w poniedziałek przekonanie, że ustawa zostanie przyjęta przez parlament przed wyborami do Izby Gmin, które mają odbyć się w tym roku, i wejdzie w życie na początku 2025 r. Po potwierdzeniu terminu, sprzedawcy detaliczni dostaną sześciomiesięczny okres karencji na dostosowanie się do nowych przepisów.

Jak podkreślił brytyjski rząd, zapowiedziany zakaz został ogłoszony po przeprowadzeniu publicznych konsultacji, w których za takim rozwiązaniem opowiedziało się prawie 70 proc. rodziców, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa.

Wielka Brytania dołączyła do niewielkiej grupy krajów, planujących zakazać jednorazowe e-papierosy. Podobne plany ogłosiły już Australia, Francja, Niemcy i Nowa Zelandia, choć jak dotąd wdrożyła je tylko Nowa Zelandia.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński