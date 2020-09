Wielka Brytania zaostrza restrykcje w związku z koronawirusem

fot. Alexey Fedorenko / Shutterstock

Wszystkie osoby, które mogą pracować z domu, powinny to robić, a wszystkie puby, bary i restauracje w Anglii od czwartku mogą obsługiwać klientów tylko przy stolikach i mogą być otwarte tylko do godz. 22 - ogłosił we wtorek brytyjski premier Boris Johnson w związku z pandemią Covid-19.

Johnson oświadczył po południu w Izbie Gmin, że z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem nie ma innego wyjścia, jak tylko zaostrzyć obowiązujące regulacje, ale podkreślił, że nie jest to powrót do pełnej blokady, jaka miała miejsce w marcu.

W ramach ogłoszonych środków zmniejszona zostanie liczba osób mogących uczestniczyć w weselach do 15, nakaz zasłaniania twarzy rozszerzony zostanie na pracowników sklepów, taksówki oraz na lokale gastronomiczne poza czasem jedzenia bądź picia, wstrzymane zostają plany powrotu publiczności na wydarzenia sportowe, a także plany wznowienia targów i konferencji.

Podniesione zostają też kary za nieprzestrzeganie nakazu zasłaniania twarzy z początkowych 100 funtów do 200. (PAP)

