Wielka Brytania: wzrost PKB rekordowy, ale gospodarka już traci rozpęd

W trzecim kwartale PKB Wielkiej Brytanii rósł w rekordowym tempie. Brytyjczycy wciąż mają powody do obaw, ponieważ kolejny lockdown znów uderzy w gospodarkę.

W minionym kwartale dynamika brytyjskiego PKB wyniosła 15,5 proc. w ujęciu kwartalnym – poinformował urząd statystyczny ONS. To wynik zgodny z oczekiwaniami ekonomistów (15,8 proc.) i rzecz jasna wyraźnie lepszy od odnotowanego w drugim kwartale (-19,8 proc.), kiedy również padł rekord, tyle że negatywny. Kwartalna dynamika jest najwyższa w historii zbierania danych na jej temat, czyli od 1955 r.

Podobnie jak wiele innych gospodarek również Wielka Brytania znajduje się dalece poniżej poziomu PKB sprzed roku. W ujęciu rocznym dynamika PKB sięgnęła w trzecim kwartale -9,6 proc. wobec oczekiwanych -9,4 proc. i -21,5 proc. w drugim kwartale. Oznacza to, że dystans do ubiegłego roku w przypadku Wielkiej Brytanii jest wyższy niż w innych gospodarkach (tabela z danymi poniżej).

Wielka Brytania to jeden z nielicznych krajów, który podaje również dane o zmianie PKB nie tylko w poszczególnych kwartałach, ale też i miesiącach. Wrześniowy wynik pokazał wzrost o 1,1 proc. wobec rynkowego konsensusu na poziomie 1,5 proc. Odnotowana dynamika była jednak istotnie niższa od sierpniowej (2,2 proc.) i lipcowej (6,3 proc.).

To właśnie słabnące tempo odbicia w połączeniu z kolejnymi restrykcjami sprawia, że Brytyjczycy nie mają szczególnych powodów do optymizmu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla brytyjskiej gospodarki jest kwestia brexitu, co do którego szczegółów wciąż nie osiągnięto porozumienia z UE.

Jutro PKB Polski

Dane z Wielkiej Brytanii to kolejny przystanek w przeglądzie raportów PKB za III kwartał. Kolejne publikacje już jutro – wśród nich znajdzie się ta najważniejsza z polskiego punktu widzenia, czyli dynamika PKB w naszym kraju. Raport Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany zostanie o 10:00, równolegle z danymi o inflacji w październiku.