Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii mocno w górę. Brytyjczycy będą zadowoleni?

Płaca minimalna w Wielkiej Brytanii wzrośnie i to mocniej niż prognozowana inflacja. Najsłabiej opłacani pracownicy podwyżkę dostaną już w kwietniu. Ile po zmianach wyniesie minimalna stawka godzinowa w Wielkiej Brytanii?

fot. Chris Ratcliffe / / Bloomberg

Komisja ds. Niskich Płac poinformowała, że najsłabiej opłacani pracownicy otrzymają podwyżkę wnagrodzenia - już od kwietnia minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 10,42 funta - informuje "Financial Times". I choć to wzrost 9,7 proc. rdr, a więc mniej niż inflacja odnotowana w lutym - 10,4 proc., to już znacznie powyżej inflacji prognozowanej w kwietniu na poziomie ok. 7 proc.

Bryan Sanderson, przewodniczący Komisji ds. Niskich Płac, powiedział, że jest „przekonany, że dzisiejszy wzrost prawdopodobnie nie będzie miał szkodliwego wpływu na miejsca pracy i pomoże tym, którzy najbardziej dotkliwie odczuli wysoką inflację".

Eksperci spodziewają się, że wzrost płac najsłabiej opłacanego personelu wywoła efekt domina, ponieważ pracodawcy będą chcieli utrzymać atrakcyjne poziomy wynagrodzeń na wyższych stanowiskach. Skorzystać na tym może kolejne 5 mln pracowników - przewiduje Nye Cominetti, ekonomista z think tanku Resolution Foundation.

"Podwyżka płacy minimalnej nie zmniejszy presji ciążącej na rodzinach w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie przy horrendalnych wzrostach cen żywności" - powiedział Paul Nowak, sekretarz generalny Kongresu Związków Zawodowych.

Komisja ds. Niskich Płac uważa jednak, że perspektywy dochodów gospodarstw domowych osób zarabiających płacę minimalną są lepsze niż w poprzednich latach ze względu na zmiany podatkowe oraz liczne świadczenia socjalne.

JM