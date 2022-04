Wielka Brytania nakłada sankcje na oligarchów - kolegów Abramowicza

"Szpiegowo" to ruina. Rosja twierdzi, że "nadal wykorzystuje" osiedle

W "szpiegowie" mieszkali w czasach PRL pracownicy radzieckiej ambasady. Wiele lat temu budynek opustoszał i popadł w kompletną ruinę, ale Rosja wciąż rości sobie prawa do tej nieruchomości. Twierdzi, że to "obiekt wykorzystywany na cele dyplomatyczne". Warszawa, która odzyskała tę nieruchomość, odpowiada: to pustostan.