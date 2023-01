Wielka Brytania. Kolejna grupa zawodowa zapowiedziała strajk

PODRÓŻEParaliż kolei w Wielkiej Brytanii. "Najgorszy tydzień zakłóceń od 30 lat"

Brytyjscy kolejarze zrzeszeni w związku zawodowym RMT rozpoczęli we wtorek strajk, który będzie trwał do środy, a następnie zostanie wznowiony w piątek i potrwa do soboty. Oznacza to, że większość połączeń kolejowych w Wielkiej Brytanii nie będzie w tych dniach obsługiwana. Oddzielny strajk w czwartek organizują również maszyniści ze związku zawodowego ASLEF.