Wjazd do Wielkiej Brytanii tylko z paszportem. Jest wyjątek

Wielka Brytania zmienia zasady wjazdu. Dla większości turystów to koniec podróżowania "na dowód". Od 1 października 2021 r. wracają paszporty przy przekraczaniu granicy Zjednoczonego Królestwa. Jest wyjątek.

Chociaż brexit miał miejsce już ponad 1,5 roku temu to Wielka Brytania nie zaostrzyła od razu zasad wjazdu na jej terytorium. Już wkrótce ulegnie to zmianie. Od 1 października 2021 r. podróżni będą mogli przekroczyć granicę wyłącznie na podstawie ważnego paszportu.

"Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia)" – czytamy na stronie gov.pl.

Wielka Brytania zmienia zasady wjazdu

Jest jednak wyjątek od nowego prawa dotyczącego przekraczania granicy Zjednoczonego Królestwa. Do końca 2025 r. osoby posiadające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu osobistego będą mogły w dalszym ciągu podróżować na tych samych zasadach jak do tej pory.

"Osoby posiadające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. W przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować swoje dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej" – podaje gov.pl.

Koniec wjazdu "na dowód" dla większości

Przepisy przewidują, że od początku października osoby, które chcą wyjechać z Wielkiej Brytanii do Polski będą mogły to zrobić na podstawie dowodu osobistego. Jest jeden warunek takiego przejazdu - linie lotnicze lub inny przewoźnik muszą akceptować taki rodzaj dokumentu tożsamości jako dokument podróży.

