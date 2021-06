fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Choć przybywa zaszczepionych, a liczba zakażeń jest niska, wiele urzędów i instytucji wciąż pracuje w trybie epidemicznym – zauważa czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"DGP" podnosi, że w efekcie narzuconych przez rząd obostrzeń oddaliśmy część naszej wolności.

"Nie myśleliśmy, jakie będą konsekwencje długofalowe tego stanu rzeczy i jak będzie wyglądać przywracanie pełni praw obywatelskich" – mówi gazecie dr Piotr Kładoczny, szef działu prawnego i wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. "Władza dostała alibi: to nie my, to COVID" – przekonuje.

Gazeta kreśli obraz rzeczywistości, w jakiej dziś żyjemy i wylicza, że działają restauracje i szkoły, a imprezy masowe, z ograniczeniami, są dozwolone. Jednocześnie nadal część szpitali nie pozwala bliskim na odwiedziny chorych. Wiele instytucji wciąż funkcjonuje w pełnym reżimie sanitarnym. Interesanci z ulicy właściwie nie mają szans na załatwienie spraw w urzędzie. Chyba że wcześniej umówią się telefonicznie lub e-mailowo. W trybie częściowo pandemicznym nadal działają niektóre prokuratury.(PAP)

