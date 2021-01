Większość włoskich regionów łagodzi restrykcje, wprowadzą żółtą strefę

fot. ALBERTO LINGRIA / Reuters

W poniedziałek w większości regionów Włoch zostanie zniesiona część restrykcji pandemicznych. Otwarte zostaną restauracje także dla obsługi przy stolikach, czynne będą muzea. W prawie wszystkich regionach, z wyjątkiem pięciu, wprowadzona zostanie żółta strefa.

Strefą pomarańczową, wiążącą się z bardziej surowymi restrykcjami, objęte będą: Umbria, Apulia, Sardynia, Sycylia oraz autonomiczna prowincja Bolzano.

Zaniepokojenie złagodzeniem restrykcji w dużej części kraju wyrażają niektórzy eksperci w obawie, że dojdzie do generalnego osłabienia dyscypliny wśród obywateli.

"To będzie problem. Ludzie słusznie wykorzystają wszystko, na co im się pozwoli. Jeśli można iść do centrum handlowego, pójdą" - ocenił konsultant ministerstwa zdrowia Walter Ricciardi w telewizji RAI.

Jak dodał, potrzebny jest "lockdown jak w marcu 2020 roku, ale jako czerwona strefa odpowiednio przestrzegana".

Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę, że minionej doby zarejestrowano w kraju 237 zgonów na Covid-19 i 11 252 nowe zakażenia koronawirusem. Wykonano 213 tysięcy testów.

Dokładnie rok po wprowadzeniu stanu wyjątkowego we Włoszech z powodu wirusa podano, że łączny bilans zmarłych wynosi 88 516.

Do tej pory zanotowano ponad 2,5 miliona infekcji. Wyzdrowiało już około 2 milionów osób.

Szacuje się, że obecnie zakażonych są co najmniej 453 tysiące.

Zaszczepiono ponad 1,9 miliona osób; 564 tysiące z nich otrzymały już dwie dawki preparatu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka