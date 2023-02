Świadczenia dla Ukraińców. W większości to pieniądze na dzieci

Po roku od dnia inwazji Rosji na Ukrainę przyglądamy się świadczeniom pieniężnym, jakie mogą otrzymać uchodźcy wojenni z Ukrainy. Większość dodatków finansowych, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy, to wsparcie skierowane do rodziców.

fot. Adam Chelstowski / / FORUM

Z jednej strony są świadczenia, z których skorzystać mogą obywatele Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 r. przekroczyli granicę Polski. Wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy zostało wprowadzone przepisami ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Należy do nich: jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł "na start", 500+, 300 zł na wyprawkę szkolną, dopłata do żłobka oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Z drugiej strony rząd uruchomił świadczenie w wysokości 40 zł dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia ukraińskim uchodźcom.

Jednorazowe 300 zł wsparcia

Obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną i otrzymali numer PESEL, mogą otrzymać jednorazowe wsparcie pieniężne w wysokości 300 zł. Świadczenie wprowadziła specjalna ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z jej zapisami 300 zł dla uchodźców jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Kolejnym wsparciem finansowym, które przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r., jest świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+." Zgodnie z obowiązującymi przepisami pieniądze na dziecko przysługują do ukończenia przez nie 18 lat dla:

obywatela Ukrainy albo małżonka obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,

obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, obywatela Ukrainy lub żony obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,

obywatela Ukrainy albo małżonka obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,

obywatela innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Pobyt rodzica lub opiekuna dziecka w Polsce musi być legalny. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r., czyli do 24 sierpnia 2023 r., dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce pobyt jest legalny.

Pozostając przy świadczeniach na dzieci, warto podkreślić, iż uchodźcom z Ukrainy przysługuje również świadczenie w programu "Dobry start". Jest to 300 zł wypłacane jednorazowo na wydatki związane ze skompletowaniem wyprawki szkolnej dla dziecka. Wśród osób, które mogą złożyć wniosek, są rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Warunkiem koniecznym uzyskania świadczenie jest zamieszkania rodzica z dzieckiem na terenie RP. Świadczenie nie przysługuje m.in. jeżeli zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Innym świadczeniem, o które mogą starać się obywatele Ukrainy, jest 400 zł miesięcznego dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Świadczenie to jest dostępne dla pierwszego i jedynego dziecka w rodzinie, pierwszego dziecka w rodzinie, jeśli na kolejne otrzymuje się RKO, oraz dla drugiego i kolejnych dzieci w rodzinie w wieku poniżej 12 miesięcy i powyżej 35 miesięcy, na które przyznano RKO.

Więcej na temat zasad przyznawania 400 zł dopłaty do żłobka pisaliśmy w artykule pt. "Dodatkowe 400 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta z dofinansowania?".

Dodatek mieszkaniowy dla Ukraińców

Wśród innych świadczeń, które przysługuje obywatelom Ukrainy, jest dodatek mieszkaniowy. Są to dodatkowe pieniądze, które mają pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Otrzymane świadczenie można przeznaczyć wyłącznie na opłaty za mieszkanie. O szczegółach pisaliśmy w artykule pt. "Brak pieniędzy na czynsz, media czy opał? Dodatek mieszkaniowy może pomóc, ale nie przysługuje wszystkim".

Pozostałe świadczenia

Wśród pozostałych świadczeń pieniężnych, które przysługują obywatelom Ukrainy, są: zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłek opiekuńczy.