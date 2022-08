Większość studentów jest zadowolona ze swojej sytuacji mieszkaniowej. Tyle mogą przeznaczyć miesięcznie na lokum

fot. AlessandroBiascioli / / Shutterstock

59 proc. studentów jest zadowolonych ze swojej sytuacji mieszkaniowej, w szczególności są to studenci posiadający własną nieruchomość. Miesięcznie żacy mogą przeznaczyć na lokum 500-1000 zł - wynika z badania Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W sierpniu Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) opublikowało na swojej stronie internetowej wyniki badania na temat sytuacji mieszkaniowej studentów w Polsce.

"Wraz ze wzrostem jakości życia oraz rozwojem technologicznym studenci decydują się na wynajem lokali o wyższym standardzie, ważną rolę odgrywa wygoda oraz chęć bycia samodzielnym – aby w pełni realizować swoje cele życiowe" - czytamy w raporcie.

Studentów zapytano m.in. o wpływ pandemii na ich sytuację mieszkaniową. Większość (65,8 proc.) deklarowała, że nie miała żadnego wpływu na ich sytuację mieszkaniową. Prawie 20 proc. wskazywało, że pandemia miała pośredni wpływ na kwestie mieszkaniowe. "Należy zaznaczyć, że jako pośredni wpływ określono m.in. utratę części dochodów czy konieczność znalezienia współlokatora" - sprecyzowano.

Żaków poproszono też o ocenę sytuacji mieszkaniowej, biorąc pod uwagę obserwacje ich otoczenia i znajomych. Respondenci ocenili tę sytuację na 3,24. Podano, że ankietowani mieli możliwość przyznania oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało najsłabszą ocenę, a 5 najwyższą).

"Badani studenci wskazywali wysokie ceny mieszkań jako największy problem związany z sytuacją mieszkaniową. Nie bez znaczenia, w ocenie badanych, pozostawał także fakt pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju (głównie wskazywano na wysoką inflację)" - czytamy w raporcie.

W podsumowaniu zwrócono uwagę na to, że zauważalny jest wyraźny trend rosnący wynajmu mieszkań przez studentów. "Szczegółowa analiza wyników potwierdza tezę, że im dalszy etap kształcenia, tym udział studentów mieszkających w akademikach spada, zaś odsetek wynajmujących nieruchomości wzrasta" - podkreślono.

Z badania wynika, że kwoty, jakie studenci mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych lokalem, są w przedziale 500-1000 zł miesięcznie. Sprecyzowano, że średnia ważona ponoszonych kosztów związanych z najmem lokalu przez badanych, którzy wynajmują nieruchomość lub pokój w akademiku, wynosi 930 zł.

Przekazano też, że 59 proc. studentów jest zadowolonych ze swojej sytuacji mieszkaniowej, w szczególności są to studenci posiadający własną nieruchomość. Ponad połowa badanych planuje w trakcie studiów zmienić swoje miejsce zamieszkania. Jako przyczynę zmiany wskazywano chęć usamodzielnienia się oraz zamieszkania w miejscu o wyższym standardzie.

Badanie Centrum Analiz NZS przeprowadzono metodą ilościową za pomocą badania internetowego. Wykorzystana anonimowa ankieta internetowa dystrybuowana była w dniach od 4 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r. Grupą docelową byli studenci większości uczelni w Polsce. Odpowiedzi udzieliło 2140 respondentów z ponad 50 uczelni.

W Polsce uczy się ok. 1,2 mln studentów. Cudzoziemcy stanowią ok. 86 tys. z nich. Największą grupę stanowią Ukraińcy - ok. 36 tys.

Autor: Szymon Zdziebłowski