Większość pracowników Apple nie wróci do biur do czerwca 2021

fot. Vale Cantera / Shutterstock

Dyrektor generalny Apple zapowiedział, że większość pracowników nie wróci do biur do czerwca 2021 roku. Tim Cook, według informacji agencji Bloomberg, jest zdeterminowany, aby ostatecznie zatrudnieni wrócili do pracy stacjonarnej.

Na spotkaniu z pracownikami Tim Cook zapowiedział, że "wydaje się możliwe", aby większość zespołów nie wróci do pracy w biurach przed czerwcem 2021 roku.

„Nie istnieje alternatywa dla bezpośredniej współpracy, ale dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym, jak możemy wykonywać naszą pracę poza biurem bez poświęcania produktywności lub wyników” - powiedział zatrudnionym.

Z powodu wyzwań, przed jakimi zostali postawieni pracownicy Apple w ostatnim czasie, Cook zapowiedział, że zatrudni w wielu regionach będą mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego 4 stycznia. Inne firmy, jak podaje Bloomberg, należące do Alphabet Inc. również ostatnio dały pracownikom dodatkowy płatny dzień wolny.

WS