Większość młodych Hiszpanów nie wierzy, że dostanie emeryturę

10 tys. osób na jednej imprezie. Takie przywitanie roku szykują w Hiszpanii W kurorcie Benidorm w Walencji wszystko jest już gotowe do wielkiej imprezy noworocznej – poinformowały władze tej hiszpańskiej gminy. Według radnej Marilo Cebreros, w zabawie sylwestrowej na plaży Levante weźmie udział ok. 10 tys. turystów krajowych i zagranicznych. Rezerwacje w hotelach oferujących kolację i zabawę zbliżają się do 90 proc.