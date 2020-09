"Większość funduszy już gotowa na wejście Allegro do WIG 20"

fot. Casimiro PT / Shutterstock

Większość funduszy przygotowała już miejsce w portfelach na akcje Allegro, dlatego nie należy się spodziewać wyprzedaży bluechipów - ocenia Bartłomiej Chyłek, dyrektor zespołu analiz NN Investment Partners TFI. Udział Allegro w indeksie WIG20 szacuje on na ok. 6,2-6,4 proc., a w indeksie WIG na ok. 4,3-4,4 proc.

Wejście Allegro do WIG20 może nastąpić w ramach rewizji nadzwyczajnej indeksu po sesji 15 października, trzeciego dnia sesyjnego po debiucie tej spółki na giełdzie planowanym na 12 października.

"Według moich szacunków, Allegro, łącznie z dodatkową opcją stabilizacyjną, będzie miało wagę około 6,2-6,4 proc. w WIG 20 i 4,3-4,4 proc. w indeksie WIG. Spodziewam się, że rewizja nadzwyczajna WIG20 nastąpi po trzeciej sesji, czyli po sesji 15 października, jeśli debiut będzie 12 października. Allegro najprawdopodobniej zastąpi w indeksie bluchipów mBank" - powiedział PAP Biznes Chyłek.

"Moim zdaniem, większość inwestorów już przyszykowała swoje portfele pod akcje Allegro. Jeśli ktoś chciał mieć pozycję benczmarkową, to większość sprzedaży pewnie już się odbyła. Szczególnie widać to po zachowaniu 2-3 tygodnie temu CD Projektu, Dino oraz LPP i CCC. Ja już nie spodziewam się teraz znaczących sprzedaży spółek z WIG20" - dodał.

Kilka tygodni temu analityk Trigon DM Maciej Marcinowski szacował, że najmniej na wejściu Allegro do WIG20 ucierpi CD Projekt, którego udział jest obecnie ograniczany przez GPW do 15 proc. W dniu nadzwyczajnej korekty jego udział spadnie poniżej 15 proc., ale przy najbliższej rewizji kwartalnej w grudniu 2020 r. zostanie ponownie podniesiony do limitu 15 proc. kosztem pozostałych spółek.

Oceniał, że dla mBanku opuszczenie WIG 20 jest negatywną informacją nie tylko w krótkim terminie z punktu widzenia podaży funduszy benchmarkujących się do WIG20 (niewielka skala), ale również w dalszej perspektywie z uwagi na mniejszą skalę systematycznego popytu ze strony PPK.

Allegro 14 września ogłosiło zamiar przeprowadzenia oferty publicznej i debiutu na GPW. Tego samego dnia kurs LPP spadł o 3,6 proc, CDR zniżkował o 3 proc., CCC traciło 1,4 proc., a PKN 1,2 proc.

Według wyliczeń Marcinowskiego z Trigon DM, Allegro spełni również wymogi awansu do indeksów MSCI i FTSE w nadzwyczajnej korekcie. Popyt ze strony funduszy benchmarkujących się do indeksów MSCI szacował on na ok. 800 mln zł, a ze strony FTSE ok. 350 mln zł.

Kolejnym po mBanku kandydatem, który już w ramach zwykłej grudniowej rewizji, może opuścić WIG20 jest Play.

"W przypadku powodzenia wezwania na akcje Play widzę kilka spółek, które potencjalnie mogą zastąpić telekom w WIG20 w grudniowej rewizji. Są to: Asseco Polska Amrest, Biomed Lublin, ING BSK, Grupa Kęty" - powiedział Chyłek.

Piotr Jusiński z Ipopema Securities wskazuje, że w miejsce Playa w gronie największych firm GPW pojawi się prawdopodobnie Biomed Lublin.

"W przypadku rewizji nadzwyczajnej w miejsce Play do indeksu WIG20 powinien wejść Biomed Lublin, czyli spółka znajdująca się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej ogłoszonej podczas ostatniej rewizji kwartalnej indeksów" - napisał Piotr Jusiński z mailu przesłanym PAP Biznes.

21 września Iliad ogłosił wezwanie na 100 proc. pozostających w obrocie akcji Play Communications oraz porozumiał się największymi akcjonariuszami telekomu odnośnie zakupu akcji dających 40,2 proc. głosów na WZ.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu 95 proc. ogólnej liczby akcji Playa, Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz delistingu. (PAP Biznes)

