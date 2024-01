Większość TFI ocenia, że GPW jest relatywnie tania, ale nie brak zagrożeń

Większość z kilkunastu TFI, które wzięło udział w Maratonie Inwestycyjnym firmy iWealth, ocenia, że warszawska giełda wciąż jest relatywnie tania. Wskazują one jednak, że nie brakuje zagrożeń globalnych i lokalnych, stąd możliwa jest większa zmienność.

fot. MAXSHOT.PL / / Shutterstock

W opinii uczestników Maratonu Inwestycyjnego iWealth rok 2023, zwłaszcza ostatni kwartał, okazał się bardzo dobrym czasem dla inwestujących w akcje, przy dwucyfrowych stopach zwrotu.

Wśród zdarzeń decydujących o wynikach rynków akcji w 2023 roku wyróżniano globalną dezinflację, wspartą hamowaniem gospodarki Chin i pivot Fed w końcówce roku, co pozytywnie wpłynęło na polepszenie nastrojów inwestorów. Był to także rok rewelacyjnych wycen siedmiu spółek technologicznych (AI) w USA, które zdominowały amerykańskie indeksy.

Z kolei rynek polski wspierała w krótkim okresie także premia inflacyjna, widoczna w przychodach, zwłaszcza dużych spółek.

W opinii prezesa Quercus TFI Sebastiana Buczka, rok 2024 będzie, w porównaniu z poprzednim, okresem większej zmienności i niespodzianek na rynkach.

Buczek oraz Fryderyk Krawczyk, dyrektor inwestycyjny VIG / C-Quadrat TFI, do pozytywnych czynników wspierających globalne rynki akcji zaliczyły zmniejszenie znaczenia inflacji, zyski spółek ciągle na wysokich poziomach, zapowiadające atrakcyjne dywidendy oraz wycenę fundamentalną, która na polskim rynku daje potencjał wzrostu kursu dla poszczególnych spółek od kilkunastu do 30 proc.

Jeśli chodzi o rynki akcji, to większość rodzimych TFI preferuje alokację w lokalne indeksy: WIG, WIG20 oraz MWIG40 + SWIG80 na poziomie pozytywnym, TOTAL FIZ pomiędzy pozytywnym i bardzo pozytywnym, a Skarbiec TFI bardzo pozytywnym. Wyjątkami są Caspar TFI – dla WIG20 poziom neutralny oraz TFI PZU – bardzo pozytywny dla MWIG40 + SWIG80.

Czynniki, jakie wewnętrznie wspierają indeksy w Polsce, według Quercus TFI, to zmiana rządu po wyborach, dająca perspektywę kontynuacji większego napływu (niedoważonego) kapitału zagranicznego, do nadal atrakcyjnych wycenowo względem zagranicy spółek i indeksów GPW.

Na minus atrakcyjności GPW działa dość wysoki poziom nastrojów inwestorów (strefa optymizmu), jak i brak wsparcia, w krótszym okresie, ze strony Rady Polityki Pieniężnej, gdyż nie wiadomo, kiedy może nastąpić obniżka stóp proc. Na plus Pracownicze Plany Kapitałowe, ale nastrój zakłóca niepewność co do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

W ocenie Quercus TFI w wariancie bazowym WIG powinien dojść w pierwszej połowie 2024 roku do 80-86 tys. pkt., zwłaszcza, że inwestorzy zagraniczni są nadal niedoważeni w akcjach (również w obligacjach).

Konrad Łapiński, zarządzający Total FIZ oraz Krawczyk z VIG / C-Quadrat TFI wskazywali, że wyceny Polski, jak i indeksów GPW - na tle innych krajów/rynków - są względnie tanie, co daje dobre otoczenie dla rozwoju hossy, jaka dopiero przed nami i może potrwać dłużej, zwłaszcza z napływem kapitału, zarówno zagranicznego, jak i lokalnego.

Istotne jest również, że wśród inwestorów nie ma jeszcze nadmiernego optymizmu, a na rynkach akcji panuje raczej ostrożność w inwestowaniu (przepływach). W końcu, zarówno polska, jak i globalna gospodarka nie są jeszcze w cyklu silnego wzrostu PKB, a wskaźniki ujawniają liczne problemy spowalniające rozwój poszczególnych gospodarek związanych z Polską (np. Niemcy). Do tego dochodzi prawdopodobny napływ do kraju znaczących środków z KPO oraz zmiana postrzegania rynku polskiego przez Londyn i międzynarodowy kapitał.

To jednak nie wyklucza możliwych korekt i zmienności charakteryzujących rynki akcji. Do czynników zwiększających niepewność dodać należy zbyt wysoką wycenę „Magnificent 7” (siedmiu największych spółek w USA), co może spowodować turbulencje.

Obniżenie stóp procentowych, skutkujące spadkiem rentowności obligacji i wartości USD, powinno zaktywizować globalną gospodarkę, pomimo polaryzacji w relacjach USA-Chiny, ale i wzmocnić efekty inflacyjne (m.in. popyt na surowce, II runda inflacji).

Z pewnością II półrocze 2024 będzie bardziej zmienne, napłynie więcej informacji na temat efektów spowolnienia gospodarczego w USA i w Europie wskutek wysokich stóp i zacieśniania polityki pieniężnej Fed / ECB, jednak najważniejszym czynnikiem ryzyka dla GPW pozostaje wojna w Ukrainie oraz pochodne głównych, geopolitycznych konfliktów: na Bliskim Wschodzie (Izrael-Hamas) czy, potencjalnie, w Azji (Chiny-Tajwan).

Poszczególne TFI, biorące udział w Maratonie Inwestycyjnym iWealth, wskazały również ryzyko zamieszania politycznego związanego z możliwym efektem wyborów prezydenckich w USA (ewentualna druga kadencja D. Trumpa).

Radosław Cholewiński, członek zarządu Skarbiec TFI, wskazał, że koniec cyklu podwyżek stóp i spadające rentowności obligacji w USA sprzyjają rynkom akcji, co w naturalny sposób tworzy korzystne otoczenie dla akcji spółek o wysokich mnożnikach i dużym duration (typu growth), natomiast od końca 2022 roku panuje zbyt pesymistyczny konsensus co do oczekiwanej

Relatywna siła gospodarki USA będzie kontynuowana w tym roku - np. zakończyły się cięcia wydatków na IT, które trwały przez okres 2022 – poł. 2023. Jesteśmy także w czasie masywnej implementacji narzędzi związanych z generatywną sztuczną inteligencją, co rozwiniei umocni trend technologiczny, zachęcając do alokacji w spółki IT, głównie w USA (growth).

Według VIG / C-Quadrat TFI poziomy wycen indeksów S&P 500 oraz NASDAQ 100 znajdują się powyżej swoich długoterminowych średnich, a wysoki udział branży technologicznej (IT, półprzewodniki) w indeksach powoduje, że kontynuacja silnych wzrostów na rynkach bazowych (USA) jest mało prawdopodobna w krótkim czasie.

Bardziej prawdopodobny jest scenariusz częściowej rotacji ze spółek technologicznych do tradycyjnych sektorów i spółek, które są niżej wycenione.

Atrakcyjność lokowania środków na wiodących rynkach akcji (spółki growth) - w USA - silnie pozytywnie oceniają: Skarbiec TFI, Ipopema TFI i TFI Allianz Polska, natomiast pozytywnie TFI PZU i Uniqa TFI; neutralną pozycję zajęły: Quercus TFI, Investors TFI i VIG / C-Quadrat TFI. Tylko Caspar TFI ocenił akcje spółek growth negatywnie, na korzyść oceny pozytywnej spółek value.

Zdecydowana większość rodzimych TFI z Maratonu Inwestycyjnego iWealth oceniła spółki value neutralnie: Quercus TFI, VIG / C-Quadrat TFI, TFI PZU, TFI Allianz Polska i Ipopema TFI.

Poszczególne TFI zasygnalizowały różne nastawienie do rynków akcji strefy euro - poziom pozytywny: Investors TFI, TFI Allianz Polska,Ipopema TFI (zauważa istotne dyskonto pomiędzy wskaźnikami GPW i rynków akcji UE oraz USA) i Uniqa TFI; poziom neutralny: Quercus TFI, VIG / C-Quadrat TFI, TFI PZU i Skarbiec TFI; wyjątkiem jest negatywne nastawienie do akcji strefy euro Caspar TFI.

Jeszcze inaczej rozkłada się ocena atrakcyjności rynków rozwijających się. Pozytywne nastawienie do rynku akcji emerging markets zasygnalizowały: Investors TFI, VIG / C-Quadrat TFI, TFI Allianz Polska i Skarbiec TFI, a bardzo pozytywne: Ipopema TFI. Neutralną ocenę (rynkowi akcji w Chinach) wystawiły: Quercus TFI (ze znakiem zapytania, czy rząd CHRL wesprze swoją gospodarkę znaczącym - dla stymulacji rozwoju - pakietem fiskalnym) oraz Caspar TFI i TFI PZU.

Depesza jest podsumowaniem wypowiedzi uczestników Maratonu Inwestycyjnego iWealth, w którym udział wzięli: prezes Sebastian Buczek i wiceprezes Quercus TFI Zbigniew Jakubowski, zarządzający TOTAL FIZ Konrad Łapiński, członek zarządu Skarbiec TFI Radosław Cholewiński, członek zarządu Ipopema TFI Tomasz Mrysz, Fryderyk Krawczyk dyrektor inwestycyjny VIG / C-Quadrat TFI, zarządzający funduszami Uniqa TFI Andrzej Nowak i Karol Paczuski, Jarosław Leśniczak dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych TFI PZU, Anna Bąkała, członkini arządu TFI Allianz Polska, Michał Paprocki, dyrektor sprzedaży Schroders Polska, Jarosław Niedzielewski, zarządzający funduszami Investors TFI, Błażej Bogdziewicz, wiceprezes i dyrektor inwestycyjny Caspar Asset Management (Caspar TFI), Dominik Bekkewold, dyrektor sprzedaży Polska Fidelity International, Kamil Mikołajczak dyrektor zarządzający Franklin Templeton oraz Adam Drozdowski i Piotr Bujko, zarządzający funduszami InValue Multi-Asset. (PAP Biznes)

pr/