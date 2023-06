Większość Szwajcarów poparło w referendum ustawę zakładającą neutralność klimatyczną do 2050 r.

Włochy mogą zmniejszyć dozwoloną prędkość na drogach, by zredukować smog Po raz pierwszy we Włoszech władze regionów mogą zredukować dozwoloną prędkość na autostradach i drogach ze względu na ochronę środowiska, czyli po to by zmniejszyć poziom smogu. Umożliwia to jeden z zapisów dekretu, który wszedł w życie.