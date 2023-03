Większość RPP znów zignoruje projekcję inflacji. "Zdania ekspertów są podzielone" - odcinek 10

W dziesiątym odcinku programu Bankier.pl "Zdania ekspertów są podzielone" przewidujemy, jakie będą kolejne kroki Rady Polityki Pieniężnej.

Gdzie dwóch ekonomistów, tam trzy zdania na każdy temat, mówi stare powiedzenie. Ale zdania ekspertów nie zawsze są podzielone. Tak jest choćby w przypadku przewidywań dot. najbliższej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która zostanie ogłoszona w środę o tradycyjnie nieznanej godzinie. Analitycy jednogłośnie twierdzą, że RPP utrzyma stopy procentowe na dotychczasowych poziomach po raz szósty z rzędu.

Dlaczego zatem marcowe posiedzenie Rady jest bardziej istotne niż poprzednie? Członkowie gremium będą mieli okazję zapoznać się przed podjęciem decyzji z nową projekcją inflacji i PKB. Opinia publiczna pozna główne wyniki projekcji kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu rezultatu posiedzenia. Jak szybko będzie hamował wzrost cen w modelu? Czy, podobnie jak w projekcji listopadowej, okaże się, że inflacja CPI nie wraca do 2,5-proc. celu NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej?

Prezes Glapiński sugerował, że wnioski z modelu przygotowanego przez ekspertów NBP mogą skłonić większość RPP do formalnego ogłoszenia końca cyklu podwyżek stóp proc., który faktycznie zakończył się w październiku. Członek Rady Henryk Wnorowski wskazywał, że dokument jest "wyjątkowo ważny".

Ale nie mniej ważne może okazać się to, co dzieje się w otoczeniu polskiej gospodarki. Napływające z zagranicy dane makro oraz sytuacja na rynkach finansowych dowodzą, że inflacja jest bardziej uporczywa, niż jeszcze niedawno się wydawało, a walka z szybkim wzrostem cen wcale nie została zakończona. Czy w obliczu rosnących oczekiwań co do skali podwyżek stóp proc. Fedu czy EBC i jastrzębich sygnałów z najważniejszych banków centralnych polskim władzom monetarnym uszłoby na sucho gołębie gruchanie?

