Większość Polaków uważa, że kampania wyborcza nie była uczciwa

Kto będzie wybierać nowego prezesa Orlenu i jak podzielić koszty kredytów we frankach? Inwestycyjna część ankiety Bankiera W ostatniej części serii podsumowań odpowiedzi komitetów wyborczych na pytania z ankiety Bnakier.pl przyglądamy się sprawom bliskim inwestorom. To między innymi kwestie podatku Belki, dywidend od Spółek Skarbu Państwa czy długoterminowego inwestowania z myślą o emeryturze za pomocą IKE, IKZE, czy PPK. Pojawia się też mocna deklaracja jednego z komitetów na temat funkcjonowania KNF-u oraz pomysł Rady do wyboru prezesów takich koncernów jak Orlen czy PGE.