Większość Polaków obawia się dalszych podwyżek cen żywności

fot. Denys Kurbatov / / Shutterstock

Dalszych podwyżek cen żywności obawia się 76 proc. konsumentów; głównym kryterium wyboru produktów spożywczych dla 41 proc. Polaków jest niska cena - wynika z raportu firmy badawczej GfK. Dodano, że inflacja oraz wybuch wojny w Ukrainie zmieniły zwyczaje zakupowe Polaków.

"Inflacja oraz wybuch wojny w Ukrainie zmieniły zwyczaje zakupowe Polaków. Aż 76 proc. konsumentów obawia się dalszych podwyżek cen żywności. W efekcie głównym kryterium wyboru produktów spożywczych dla 41 proc. Polaków jest niska cena" - napisano we wtorkowym komunikacie do raportu "Current Consumer Mood", zrealizowanego przez GfK w marcu 2022 roku.

"Jeszcze w październiku ubiegłego roku po najtańsze produkty sięgał co trzeci konsument. Obecnie ten czynnik wzrósł o 8 pkt proc. To znacząca zmiana w trendach konsumenckich, która wynika z obecnej sytuacji gospodarczej, ale także niepewności co do przyszłości" – uważa Dominika Grusznic-Drobińska z GfK.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

Z danych GfK wynika, że w związku z obserwowanym spadkiem nastrojów konsumenckich, nabywcy w coraz mniejszym stopniu wspierają polską i lokalną gospodarkę. Obecnie tym kryterium przy wyborze żywności kieruje się 30 proc. Polaków. Z kolei co piąty konsument zwraca uwagę na lokalne pochodzenie produktów, co oznacza spadek o 13 pkt proc. w porównaniu do października 2021 roku, kiedy było to najważniejszym czynnikiem podczas zakupów.

Zgodnie z badaniem "Current Consumer Mood" zmalała również popularność produktów, ekologicznych czy organicznych.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"W ostatnich latach Polacy coraz bardziej dbali o zdrową i zbilansowaną dietę, a trendy eko wyraźnie zyskiwały na popularności. Jednak wraz z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej uważniej oglądamy każdą złotówkę. W efekcie na przestrzeni 5 miesięcy kryteria takie jak eko i bio straciły na popularności aż o 12 pkt proc." – zwraca uwagę Grusznic-Drobińska.

autor: Łukasz Pawłowski