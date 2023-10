Większość Polaków jest za wprowadzeniem kontroli na granicach

Premier Włoch: Rząd będzie nieprzerwanie zwalczał przemyt migrantów Premier Włoch Giorgia Meloni zapewniła we wtorek, że jej rząd będzie nieprzerwanie zwalczał przemyt migrantów, także - jak dodała - w imię tych, którzy stracili życie na morzu. Oświadczenie to Meloni złożyła w 10. rocznicę katastrofy łodzi z migrantami niedaleko brzegów Lampedusy. Dzień ten poświęcony jest we Włoszech pamięci migrantów, którzy zginęli na morzu.