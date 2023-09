Większość Brytyjczyków popiera monarchię i dobrze ocenia Karola III

Meghan Markle może zbić fortunę na Instagramie. Za wpis może zgarnąć nawet 1 mln dolarów Księżna Sussex zostanie influencerką. Po tym, jak Spotify zrezygnował z podcastu Meghan Markle o stereotypach, kasa na koncie musi się zgadzać, wraca więc do tego, co z sukcesami robiła przed przeprowadzką do Windsoru - a więc do prowadzenia profilu na Instagramie.